MPOOL 今日價格

MPOOL (MULT POOL) 今日實時價格為 $ 0.00406059，過去 24 小時內變化了 2.03%。目前 MULT POOL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00406059 每 MULT POOL。

MPOOL 目前市值在 $ 361,452 排名第 #-，流通供應量為 89.01M MULT POOL。過去 24 小時內，MULT POOL 的交易價格在 $ 0.00397882（低點）和 $ 0.0040641（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00596188，而歷史最低價為 $ 0.00187809。

短期表現方面，MULT POOL 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -0.32%。過去一天，總交易量達到 $ 13.08。

MPOOL（MULT POOL）市場資訊

市值 $ 361.45K$ 361.45K $ 361.45K 成交量（24H） $ 13.08$ 13.08 $ 13.08 完全稀釋市值 $ 361.45K$ 361.45K $ 361.45K 流通量 89.01M 89.01M 89.01M 總供應量 89,014,642.7841603 89,014,642.7841603 89,014,642.7841603

MPOOL 的目前市值為 $ 361.45K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.08。MULT POOL 的流通量為 89.01M，總供應量是 89014642.7841603，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 361.45K。