Monetha 圖標

Monetha 價格 (MTH)

USD

Monetha (MTH) 實時價格圖表

$0.00130892
$0.00130892$0.00130892
-15.50%(1D)

今天 Monetha (MTH) 的價格

今天 Monetha (MTH) 的實時價格爲 0.00130892 USD。目前其市值爲 $ 455.08K USD。MTH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Monetha 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 18.81K USD
- Monetha 當天價格變化爲 -15.53%
- 其循環供應量爲 347.54M USD

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Monetha (MTH) 價格表現 USD

今天內，Monetha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000240723385589528
在過去30天內，Monetha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008013254
在過去60天內，Monetha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004250444
在過去90天內，Monetha 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000752843557730958

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000240723385589528-15.53%
30天$ -0.0008013254-61.22%
60天$ +0.0004250444+32.47%
90天$ -0.000752843557730958-36.51%

Monetha (MTH) 價格分析

Monetha 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00121856
$ 0.00121856$ 0.00121856

$ 0.00162082
$ 0.00162082$ 0.00162082

$ 0.594912
$ 0.594912$ 0.594912

-1.53%

-15.53%

-28.50%

Monetha (MTH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 455.08K
$ 455.08K$ 455.08K

$ 18.81K
$ 18.81K$ 18.81K

347.54M
347.54M 347.54M

什麼是Monetha (MTH)

Monetha is a self-sovereign digital identity designed to ease and safeguard your interactions in the digital world while enabling users to utilize your data's value.

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Monetha (MTH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Monetha (MTH) 的其他問題

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MTH 兌換爲當地貨幣

1 MTH 兌換 AUD
A$0.0020811828
1 MTH 兌換 GBP
0.0010340468
1 MTH 兌換 EUR
0.0012565632
1 MTH 兌換 USD
$0.00130892
1 MTH 兌換 MYR
RM0.00589014
1 MTH 兌換 TRY
0.0459038244
1 MTH 兌換 JPY
¥0.2053433696
1 MTH 兌換 RUB
0.135407774
1 MTH 兌換 INR
0.1114021812
1 MTH 兌換 IDR
Rp21.4577014848
1 MTH 兌換 PHP
0.0773048152
1 MTH 兌換 EGP
￡E.0.066624028
1 MTH 兌換 BRL
R$0.0082200176
1 MTH 兌換 CAD
C$0.0018717556
1 MTH 兌換 BDT
0.1564290292
1 MTH 兌換 NGN
2.035632384
1 MTH 兌換 UAH
0.0549484616
1 MTH 兌換 VES
Bs0.065446
1 MTH 兌換 PKR
Rs0.3642855252
1 MTH 兌換 KZT
0.686724878
1 MTH 兌換 THB
฿0.045223186
1 MTH 兌換 TWD
NT$0.042736238
1 MTH 兌換 CHF
Fr0.0011649388
1 MTH 兌換 HKD
HK$0.0101703084
1 MTH 兌換 MAD
.د.م0.0131284676