YOM 今日價格

YOM (YOM) 今日實時價格為 NT$ 0.10368，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 YOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10368 每 YOM。

YOM 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3702，流通供應量為 0.00 YOM。過去 24 小時內，YOM 的交易價格在 NT$ 0.09795（低點）和 NT$ 0.10567（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.2389468526202649944，而歷史最低價為 NT$ 2.3975007209070139828。

短期表現方面，YOM 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -4.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.98K。

YOM（YOM）市場資訊

排名 No.3702 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 57.98KNT$ 57.98K NT$ 57.98K 完全稀釋市值 NT$ 77.76MNT$ 77.76M NT$ 77.76M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 750,000,000 750,000,000 750,000,000 總供應量 750,000,000 750,000,000 750,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 AVAX_CCHAIN

YOM 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.98K。YOM 的流通量為 0.00，總供應量是 750000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 77.76M。