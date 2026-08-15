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YOM 目前實時價格為 0.10368 TWD。YOM 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 YOM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！YOM 目前實時價格為 0.10368 TWD。YOM 市值為 0 TWD。追蹤台灣的 YOM 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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YOM 圖標

YOM實時價格 (YOM)

1 YOM 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.3185528
NT$3.3185528NT$3.3185528
-0.32%1D
TWD
YOM (YOM) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:59:48 (UTC+8)

YOM 今日價格

YOM (YOM) 今日實時價格為 NT$ 0.10368，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 YOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10368 每 YOM。

YOM 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3702，流通供應量為 0.00 YOM。過去 24 小時內，YOM 的交易價格在 NT$ 0.09795（低點）和 NT$ 0.10567（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.2389468526202649944，而歷史最低價為 NT$ 2.3975007209070139828

短期表現方面，YOM 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -4.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.98K

YOM（YOM）市場資訊

No.3702

NT$ 0.00
NT$ 0.00NT$ 0.00

NT$ 57.98K
NT$ 57.98KNT$ 57.98K

NT$ 77.76M
NT$ 77.76MNT$ 77.76M

0.00
0.00 0.00

750,000,000
750,000,000 750,000,000

750,000,000
750,000,000 750,000,000

0.00%

AVAX_CCHAIN

YOM 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.98K。YOM 的流通量為 0.00，總供應量是 750000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 77.76M

YOM 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.09795
NT$ 0.09795NT$ 0.09795
24H最低價
NT$ 0.10567
NT$ 0.10567NT$ 0.10567
24H最高價

NT$ 0.09795
NT$ 0.09795NT$ 0.09795

NT$ 0.10567
NT$ 0.10567NT$ 0.10567

NT$ 3.2389468526202649944
NT$ 3.2389468526202649944NT$ 3.2389468526202649944

NT$ 2.3975007209070139828
NT$ 2.3975007209070139828NT$ 2.3975007209070139828

+0.10%

-0.32%

-4.05%

-4.05%

YOM（YOM）價格歷史 TWD

跟蹤 YOM 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0106535-0.32%
30天NT$ +0.00305+3.03%
60天NT$ +0.01626+18.59%
90天NT$ +0.07768+298.76%
YOM 今日價格變化

今天，YOM 記錄了 NT$ -0.0106535 (-0.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

YOM 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00305 (+3.03%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

YOM 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，YOM 的變化為 NT$ +0.01626 (+18.59%)，從而更廣泛地了解其表現。

YOM 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.07768 (+298.76%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 YOM（YOM）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 YOM 價格歷史頁面

YOM 分析

本分析利用人工智慧模型評估 YOM 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

YOM 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 YOM 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。
EMA 組5‑6 買60‑80% 買入多數均線向上，順排佔主流。

YOM_USDT在4小時周期運行於0.09816，價格位於中軸0.0979上方。當前處於S1與R1構成的窄幅震盪區間內部。樞紐體系顯示多空平衡點略微上移，價格貼近中軸運行。結構未出現明顯突破或跌破信號，仍維持在既定通道內整理。 短期均線組呈現買入排列，MACD形成金叉狀態。快慢指標方向一致，顯示短期買盤動能集中釋放。RSI處於中性區域，尚未進入超買或超賣的極端值。波動率維持低位，布林帶收口跡象表明變盤前夕的平靜。動能分布偏向多方，但缺乏持續性放量配合。 近端阻力位位於R1價位0.0991，距離現價約0.9%。下方第一支撐為S1價位0.0971，距離現價約1.0%。遠端參考位分別為R2 0.0999與S2 0.0959。關鍵觀察點在於價格能否有效站穩中軸0.0979之上，以及能否突破0.0991的近端壓制。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

YOM 的價格預測

YOM（YOM）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，YOM 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
YOM (YOM) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，YOM 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 YOM 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 YOM 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 YOM 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 YOM

準備好開始使用 YOM 了嗎？在 MEXC 購買 YOM 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 YOM 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 YOM (YOM) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 0.00 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，YOM 將立即存入您的錢包。
YOM (YOM) 購買教程

YOM 能做什麼？

擁有 YOM 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 YOM (YOM) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是YOM (YOM)

YOM 是一個去中心化雲端遊戲網路 (DePIN)，讓用戶無需下載即可在任何裝置上暢玩 AAA 級遊戲。YOM 不依賴中心化資料中心，而是透過眾包閒置的消費級 GPU，形成負資本支出 (Negative CAPEX) 的營運模式。這使遊戲串流成本降低 95%，每次會話成本僅需 0.05 美元，並實現低於 8 毫秒的延遲。YOM 不僅為遊戲工作室提供更具成本優勢的發行管道，也讓硬體持有者能夠獲得被動收益。

YOM資源

要更深入地瞭解 YOM，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方YOM網站
區塊查詢

類別 :

Avalanche EcosystemDePINGaming (GameFi)

人們還問：關於YOM的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:59:48 (UTC+8)

YOM（YOM）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 YOM 的更多資訊

YOMUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 YOM。在 MEXC 上探索 YOMUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 YOM (YOM) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 YOM 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
YOM/USDT
NT$3.3198336
NT$3.3198336NT$3.3198336
-0.24%
562.16K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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USDCoin

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.0704132
NT$2.0704132NT$2.0704132

+240.31%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1493733
NT$0.1493733NT$0.1493733

-6.17%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4399548
NT$0.4399548NT$0.4399548

-11.41%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.836544
NT$9.836544NT$9.836544

+0.39%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.6988734
NT$8.6988734NT$8.6988734

-4.77%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.0704132
NT$2.0704132NT$2.0704132

+240.31%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

NT$0.00246554
NT$0.00246554NT$0.00246554

+54.00%

Talus

Talus

US

NT$0.5686752
NT$0.5686752NT$0.5686752

+25.86%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$10.8778344
NT$10.8778344NT$10.8778344

+22.53%

Cap

Cap

CAP

NT$2.0950686
NT$2.0950686NT$2.0950686

+9.26%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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YOM
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TWD

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