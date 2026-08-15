YOM實時價格 (YOM)
YOM (YOM) 今日實時價格為 NT$ 0.10368，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 YOM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.10368 每 YOM。
YOM 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #3702，流通供應量為 0.00 YOM。過去 24 小時內，YOM 的交易價格在 NT$ 0.09795（低點）和 NT$ 0.10567（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 3.2389468526202649944，而歷史最低價為 NT$ 2.3975007209070139828。
短期表現方面，YOM 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -4.05%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.98K。
No.3702
0.00%
AVAX_CCHAIN
YOM 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.98K。YOM 的流通量為 0.00，總供應量是 750000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 77.76M。
+0.10%
-0.32%
-4.05%
-4.05%
跟蹤 YOM 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.0106535
|-0.32%
|30天
|NT$ +0.00305
|+3.03%
|60天
|NT$ +0.01626
|+18.59%
|90天
|NT$ +0.07768
|+298.76%
今天，YOM 記錄了 NT$ -0.0106535 (-0.32%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00305 (+3.03%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，YOM 的變化為 NT$ +0.01626 (+18.59%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.07768 (+298.76%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 YOM 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 YOM 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
|EMA 組
|5‑6 買
|60‑80% 買入
|多數均線向上，順排佔主流。
YOM_USDT在4小時周期運行於0.09816，價格位於中軸0.0979上方。當前處於S1與R1構成的窄幅震盪區間內部。樞紐體系顯示多空平衡點略微上移，價格貼近中軸運行。結構未出現明顯突破或跌破信號，仍維持在既定通道內整理。 短期均線組呈現買入排列，MACD形成金叉狀態。快慢指標方向一致，顯示短期買盤動能集中釋放。RSI處於中性區域，尚未進入超買或超賣的極端值。波動率維持低位，布林帶收口跡象表明變盤前夕的平靜。動能分布偏向多方，但缺乏持續性放量配合。 近端阻力位位於R1價位0.0991，距離現價約0.9%。下方第一支撐為S1價位0.0971，距離現價約1.0%。遠端參考位分別為R2 0.0999與S2 0.0959。關鍵觀察點在於價格能否有效站穩中軸0.0979之上，以及能否突破0.0991的近端壓制。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，YOM 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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