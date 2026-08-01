Singularry AI 今日價格

Singularry AI (SINGULARRY) 今日實時價格為 NT$ 0.0094，過去 24 小時內變化了 0.85%。目前 SINGULARRY 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.0094 每 SINGULARRY。

Singularry AI 目前市值在 NT$ 0.00 排名第 #4367，流通供應量為 0.00 SINGULARRY。過去 24 小時內，SINGULARRY 的交易價格在 NT$ 0.0086（低點）和 NT$ 0.00943（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.6648817810311817427，而歷史最低價為 NT$ 0.182094208628730255。

短期表現方面，SINGULARRY 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -18.55%。過去一天，總交易量達到 NT$ 5.83K。

Singularry AI（SINGULARRY）市場資訊

排名 No.4367 市值 NT$ 0.00NT$ 0.00 NT$ 0.00 成交量（24H） NT$ 5.83KNT$ 5.83K NT$ 5.83K 完全稀釋市值 NT$ 9.40MNT$ 9.40M NT$ 9.40M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 0.00% 所屬公鏈 BSC

Singularry AI 的目前市值為 NT$ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 5.83K。SINGULARRY 的流通量為 0.00，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 9.40M。