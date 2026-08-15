MetaFighter 今日價格

MetaFighter (MF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 MF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MF。

MetaFighter 目前市值在 $ 18,162.33 排名第 #-，流通供應量為 1.23B MF。過去 24 小時內，MF 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.066733，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MF 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

MetaFighter（MF）市場資訊

市值 $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.45K$ 18.45K $ 18.45K 流通量 1.23B 1.23B 1.23B 總供應量 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

MetaFighter 的目前市值為 $ 18.16K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MF 的流通量為 1.23B，總供應量是 1250000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.45K。