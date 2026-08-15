LIL Bits 今日價格

LIL Bits (LIL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.24%。目前 LIL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LIL。

LIL Bits 目前市值在 $ 376,974 排名第 #-，流通供應量為 999.92M LIL。過去 24 小時內，LIL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00133564，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LIL 在過去一小時內波動了 +0.13%，過去7 天內波動了 -27.13%。過去一天，總交易量達到 $ 2.27K。

LIL Bits（LIL）市場資訊

市值 $ 376.97K$ 376.97K $ 376.97K 成交量（24H） $ 2.27K$ 2.27K $ 2.27K 完全稀釋市值 $ 376.97K$ 376.97K $ 376.97K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,917,852.210957 999,917,852.210957 999,917,852.210957

LIL Bits 的目前市值為 $ 376.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.27K。LIL 的流通量為 999.92M，總供應量是 999917852.210957，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 376.97K。