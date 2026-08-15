LayerAI 今日價格

LayerAI (LAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 LAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LAI。

LayerAI 目前市值在 $ 88,706 排名第 #-，流通供應量為 2.29B LAI。過去 24 小時內，LAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.147463，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

LayerAI（LAI）市場資訊

市值 $ 88.71K$ 88.71K $ 88.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 111.93K$ 111.93K $ 111.93K 流通量 2.29B 2.29B 2.29B 總供應量 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897

LayerAI 的目前市值為 $ 88.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LAI 的流通量為 2.29B，總供應量是 2895298317.653897，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 111.93K。