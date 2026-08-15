JAM 今日價格

JAM (JAM) 今日實時價格為 $ 0.00549743，過去 24 小時內變化了 12.86%。目前 JAM 兌 USD 的匯率為 $ 0.00549743 每 JAM。

JAM 目前市值在 $ 976,690 排名第 #-，流通供應量為 147.63M JAM。過去 24 小時內，JAM 的交易價格在 $ 0.0053866（低點）和 $ 0.00631026（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.077332，而歷史最低價為 $ 0.0053866。

短期表現方面，JAM 在過去一小時內波動了 +0.38%，過去7 天內波動了 -24.62%。過去一天，總交易量達到 $ 1.17K。

JAM（JAM）市場資訊

市值 $ 976.69K$ 976.69K $ 976.69K 成交量（24H） $ 1.17K$ 1.17K $ 1.17K 完全稀釋市值 $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M 流通量 147.63M 147.63M 147.63M 總供應量 999,999,999.641655 999,999,999.641655 999,999,999.641655

JAM 的目前市值為 $ 976.69K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.17K。JAM 的流通量為 147.63M，總供應量是 999999999.641655，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.50M。