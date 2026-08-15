Intellex 今日價格

Intellex (ITLX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.64%。目前 ITLX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ITLX。

Intellex 目前市值在 $ 288,786 排名第 #-，流通供應量為 214.23M ITLX。過去 24 小時內，ITLX 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00715794，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ITLX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.39%。過去一天，總交易量達到 $ 21.66。

Intellex（ITLX）市場資訊

市值 $ 288.79K$ 288.79K $ 288.79K 成交量（24H） $ 21.66$ 21.66 $ 21.66 完全稀釋市值 $ 288.79K$ 288.79K $ 288.79K 流通量 214.23M 214.23M 214.23M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Intellex 的目前市值為 $ 288.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 21.66。ITLX 的流通量為 214.23M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 288.79K。