HyperLend 今日價格

HyperLend (HPL) 今日實時價格為 $ 0.00926308，過去 24 小時內變化了 2.98%。目前 HPL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00926308 每 HPL。

HyperLend 目前市值在 $ 3,095,626 排名第 #-，流通供應量為 399.38M HPL。過去 24 小時內，HPL 的交易價格在 $ 0.00899123（低點）和 $ 0.00956798（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02004967，而歷史最低價為 $ 0.008148。

短期表現方面，HPL 在過去一小時內波動了 +1.86%，過去7 天內波動了 -13.66%。過去一天，總交易量達到 $ 10.43K。

HyperLend（HPL）市場資訊

市值 $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M 成交量（24H） $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K 完全稀釋市值 $ 9.26M$ 9.26M $ 9.26M 流通量 399.38M 399.38M 399.38M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

HyperLend 的目前市值為 $ 3.10M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.43K。HPL 的流通量為 399.38M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.26M。