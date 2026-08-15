Hyperbot 今日價格

Hyperbot (BOT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.88%。目前 BOT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOT。

Hyperbot 目前市值在 $ 10,890.2 排名第 #-，流通供應量為 125.83M BOT。過去 24 小時內，BOT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.200502，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOT 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -18.31%。過去一天，總交易量達到 --。

Hyperbot（BOT）市場資訊

市值 $ 10.89K$ 10.89K $ 10.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 86.55K$ 86.55K $ 86.55K 流通量 125.83M 125.83M 125.83M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hyperbot 的目前市值為 $ 10.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BOT 的流通量為 125.83M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 86.55K。