Hemule 今日價格

Hemule (HEMULE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.54%。目前 HEMULE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HEMULE。

Hemule 目前市值在 $ 444,771 排名第 #-，流通供應量為 980.00M HEMULE。過去 24 小時內，HEMULE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.08436，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HEMULE 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -1.58%。過去一天，總交易量達到 $ 35.10。

Hemule（HEMULE）市場資訊

市值 $ 444.77K$ 444.77K $ 444.77K 成交量（24H） $ 35.10$ 35.10 $ 35.10 完全稀釋市值 $ 444.77K$ 444.77K $ 444.77K 流通量 980.00M 980.00M 980.00M 總供應量 979,998,587.911129 979,998,587.911129 979,998,587.911129

Hemule 的目前市值為 $ 444.77K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 35.10。HEMULE 的流通量為 980.00M，總供應量是 979998587.911129，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 444.77K。