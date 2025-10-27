fxhash（FXH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00595041 24H最低價 $ 0.00670277 24H最高價 歷史最高 $ 0.03486908 最低價 $ 0.00382405 漲跌幅（1H） -0.48% 漲跌幅（1D） +4.18% 漲跌幅（7D） -46.71%

fxhash（FXH）目前實時價格為 $0.00631175。過去 24 小時內，FXH 的交易價格在 $ 0.00595041 至 $ 0.00670277 之間波動，市場活躍度顯著。FXH 的歷史最高價為 $ 0.03486908，歷史最低價為 $ 0.00382405。

從短期表現來看，FXH 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.48%，過去 24 小時內變動為 +4.18%，過去 7 天內累計變動為 -46.71%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

fxhash（FXH）市場資訊

市值 $ 3.29M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 6.32M 流通量 520.00M 總供應量 1,000,000,000.0

fxhash 的目前市值為 $ 3.29M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FXH 的流通量為 520.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.32M。