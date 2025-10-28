Flo（FLO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01605579 $ 0.01605579 $ 0.01605579 24H最低價 $ 0.01648127 $ 0.01648127 $ 0.01648127 24H最高價 24H最低價 $ 0.01605579$ 0.01605579 $ 0.01605579 24H最高價 $ 0.01648127$ 0.01648127 $ 0.01648127 歷史最高 $ 0.232678$ 0.232678 $ 0.232678 最低價 $ 0.01261021$ 0.01261021 $ 0.01261021 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +2.36% 漲跌幅（7D） +19.05% 漲跌幅（7D） +19.05%

Flo（FLO）目前實時價格為 $0.01644652。過去 24 小時內，FLO 的交易價格在 $ 0.01605579 至 $ 0.01648127 之間波動，市場活躍度顯著。FLO 的歷史最高價為 $ 0.232678，歷史最低價為 $ 0.01261021。

從短期表現來看，FLO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +2.36%，過去 7 天內累計變動為 +19.05%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Flo（FLO）市場資訊

市值 $ 148.02K$ 148.02K $ 148.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 164.47K$ 164.47K $ 164.47K 流通量 9.00M 9.00M 9.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Flo 的目前市值為 $ 148.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLO 的流通量為 9.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 164.47K。