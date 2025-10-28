Exim（EXIM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.100016 $ 0.100016 $ 0.100016 24H最低價 $ 0.100567 $ 0.100567 $ 0.100567 24H最高價 24H最低價 $ 0.100016$ 0.100016 $ 0.100016 24H最高價 $ 0.100567$ 0.100567 $ 0.100567 歷史最高 $ 0.125048$ 0.125048 $ 0.125048 最低價 $ 0.070503$ 0.070503 $ 0.070503 漲跌幅（1H） +0.08% 漲跌幅（1D） +0.37% 漲跌幅（7D） +5.85% 漲跌幅（7D） +5.85%

Exim（EXIM）目前實時價格為 $0.100544。過去 24 小時內，EXIM 的交易價格在 $ 0.100016 至 $ 0.100567 之間波動，市場活躍度顯著。EXIM 的歷史最高價為 $ 0.125048，歷史最低價為 $ 0.070503。

從短期表現來看，EXIM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.08%，過去 24 小時內變動為 +0.37%，過去 7 天內累計變動為 +5.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Exim（EXIM）市場資訊

市值 $ 136.18K$ 136.18K $ 136.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M 流通量 1.35M 1.35M 1.35M 總供應量 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Exim 的目前市值為 $ 136.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EXIM 的流通量為 1.35M，總供應量是 224763629.073，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.60M。