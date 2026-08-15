Evernode 今日價格

Evernode (EVR) 今日實時價格為 $ 0.071638，過去 24 小時內變化了 1.12%。目前 EVR 兌 USD 的匯率為 $ 0.071638 每 EVR。

Evernode 目前市值在 $ 5,176,135 排名第 #-，流通供應量為 36.17M EVR。過去 24 小時內，EVR 的交易價格在 $ 0.069127（低點）和 $ 0.07179（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.789887，而歷史最低價為 $ 0.03828492。

短期表現方面，EVR 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -13.22%。過去一天，總交易量達到 $ 146.47。

Evernode（EVR）市場資訊

市值 $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M 成交量（24H） $ 146.47$ 146.47 $ 146.47 完全稀釋市值 $ 5.18M$ 5.18M $ 5.18M 流通量 36.17M 36.17M 36.17M 總供應量 72,253,440.0 72,253,440.0 72,253,440.0

Evernode 的目前市值為 $ 5.18M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 146.47。EVR 的流通量為 36.17M，總供應量是 72253440.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.18M。