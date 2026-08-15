EDOM 今日價格

EDOM (EDOM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 EDOM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EDOM。

EDOM 目前市值在 $ 549,499 排名第 #-，流通供應量為 7.84B EDOM。過去 24 小時內，EDOM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.09207，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EDOM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

EDOM（EDOM）市場資訊

市值 $ 549.50K$ 549.50K $ 549.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 683.46K$ 683.46K $ 683.46K 流通量 7.84B 7.84B 7.84B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

EDOM 的目前市值為 $ 549.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EDOM 的流通量為 7.84B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 683.46K。