Developer Camp（DEVELOPER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00175354 24H最高價 $ 0.00223206 歷史最高 $ 0.00934615 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -1.91% 漲跌幅（1D） -4.73% 漲跌幅（7D） +22.68%

Developer Camp（DEVELOPER）目前實時價格為 $0.00209688。過去 24 小時內，DEVELOPER 的交易價格在 $ 0.00175354 至 $ 0.00223206 之間波動，市場活躍度顯著。DEVELOPER 的歷史最高價為 $ 0.00934615，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DEVELOPER 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.91%，過去 24 小時內變動為 -4.73%，過去 7 天內累計變動為 +22.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Developer Camp（DEVELOPER）市場資訊

市值 $ 2.01M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.01M 流通量 959.28M 總供應量 959,278,938.797407

Developer Camp 的目前市值為 $ 2.01M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEVELOPER 的流通量為 959.28M，總供應量是 959278938.797407，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.01M。