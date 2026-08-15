DeFinity 今日價格

DeFinity (DEFX) 今日實時價格為 $ 0.01109168，過去 24 小時內變化了 8.47%。目前 DEFX 兌 USD 的匯率為 $ 0.01109168 每 DEFX。

DeFinity 目前市值在 $ 1,697,909 排名第 #-，流通供應量為 153.08M DEFX。過去 24 小時內，DEFX 的交易價格在 $ 0.01106933（低點）和 $ 0.01214863（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.311176，而歷史最低價為 $ 0.00158954。

短期表現方面，DEFX 在過去一小時內波動了 -0.28%，過去7 天內波動了 -3.78%。過去一天，總交易量達到 $ 1.59K。

DeFinity（DEFX）市場資訊

市值 $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M 成交量（24H） $ 1.59K$ 1.59K $ 1.59K 完全稀釋市值 $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M 流通量 153.08M 153.08M 153.08M 總供應量 171,516,755.0 171,516,755.0 171,516,755.0

DeFinity 的目前市值為 $ 1.70M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.59K。DEFX 的流通量為 153.08M，總供應量是 171516755.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.90M。