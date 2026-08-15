DeepBot 今日價格

DeepBot (DEEPAI) 今日實時價格為 $ 0.00476833，過去 24 小時內變化了 0.99%。目前 DEEPAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00476833 每 DEEPAI。

DeepBot 目前市值在 $ 476,974 排名第 #-，流通供應量為 100.00M DEEPAI。過去 24 小時內，DEEPAI 的交易價格在 $ 0.00472694（低點）和 $ 0.00482841（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02594765，而歷史最低價為 $ 0.00215985。

短期表現方面，DEEPAI 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 +38.58%。過去一天，總交易量達到 $ 176.10。

DeepBot（DEEPAI）市場資訊

市值 $ 476.97K$ 476.97K $ 476.97K 成交量（24H） $ 176.10$ 176.10 $ 176.10 完全稀釋市值 $ 476.97K$ 476.97K $ 476.97K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

DeepBot 的目前市值為 $ 476.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 176.10。DEEPAI 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 476.97K。