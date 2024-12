什麼是Deep Worm (WORM)

Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely

MEXC是領先的加密貨幣交易所,受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC,體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用!

Deep Worm (WORM) 資源 官網