Cycle Network 今日價格

Cycle Network (CYC) 今日實時價格為 $ 0.01401995，過去 24 小時內變化了 0.99%。目前 CYC 兌 USD 的匯率為 $ 0.01401995 每 CYC。

Cycle Network 目前市值在 $ 2,131,033 排名第 #-，流通供應量為 152.00M CYC。過去 24 小時內，CYC 的交易價格在 $ 0.01316448（低點）和 $ 0.01402315（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.11831，而歷史最低價為 $ 0.00639678。

短期表現方面，CYC 在過去一小時內波動了 +1.76%，過去7 天內波動了 +26.13%。過去一天，總交易量達到 $ 148.31K。

Cycle Network（CYC）市場資訊

市值 $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M 成交量（24H） $ 148.31K$ 148.31K $ 148.31K 完全稀釋市值 $ 14.02M$ 14.02M $ 14.02M 流通量 152.00M 152.00M 152.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cycle Network 的目前市值為 $ 2.13M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 148.31K。CYC 的流通量為 152.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.02M。