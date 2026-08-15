CrypTok 今日價格

CrypTok (CRYPTOK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.17%。目前 CRYPTOK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CRYPTOK。

CrypTok 目前市值在 $ 75,018 排名第 #-，流通供應量為 1.30B CRYPTOK。過去 24 小時內，CRYPTOK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CRYPTOK 在過去一小時內波動了 +0.04%，過去7 天內波動了 -22.82%。過去一天，總交易量達到 --。

CrypTok（CRYPTOK）市場資訊

市值 $ 75.02K$ 75.02K $ 75.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 75.02K$ 75.02K $ 75.02K 流通量 1.30B 1.30B 1.30B 總供應量 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873 1,300,499,785.88873

CrypTok 的目前市值為 $ 75.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CRYPTOK 的流通量為 1.30B，總供應量是 1300499785.88873，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 75.02K。