CAPY（CAPY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001427 $ 0.00001427 $ 0.00001427 24H最低價 $ 0.00001496 $ 0.00001496 $ 0.00001496 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001427$ 0.00001427 $ 0.00001427 24H最高價 $ 0.00001496$ 0.00001496 $ 0.00001496 歷史最高 $ 0.00165284$ 0.00165284 $ 0.00165284 最低價 $ 0.0000123$ 0.0000123 $ 0.0000123 漲跌幅（1H） +0.66% 漲跌幅（1D） +1.70% 漲跌幅（7D） +0.64% 漲跌幅（7D） +0.64%

CAPY（CAPY）目前實時價格為 $0.0000147。過去 24 小時內，CAPY 的交易價格在 $ 0.00001427 至 $ 0.00001496 之間波動，市場活躍度顯著。CAPY 的歷史最高價為 $ 0.00165284，歷史最低價為 $ 0.0000123。

從短期表現來看，CAPY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +1.70%，過去 7 天內累計變動為 +0.64%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CAPY（CAPY）市場資訊

市值 $ 14.70K$ 14.70K $ 14.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.70K$ 14.70K $ 14.70K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CAPY 的目前市值為 $ 14.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAPY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.70K。