Brewski（BREWSKI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00277218$ 0.00277218 $ 0.00277218 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.66% 漲跌幅（1D） +1.74% 漲跌幅（7D） -3.95% 漲跌幅（7D） -3.95%

Brewski（BREWSKI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BREWSKI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BREWSKI 的歷史最高價為 $ 0.00277218，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BREWSKI 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.66%，過去 24 小時內變動為 +1.74%，過去 7 天內累計變動為 -3.95%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Brewski（BREWSKI）市場資訊

市值 $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K 流通量 999.40M 999.40M 999.40M 總供應量 999,397,895.70255 999,397,895.70255 999,397,895.70255

Brewski 的目前市值為 $ 20.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BREWSKI 的流通量為 999.40M，總供應量是 999397895.70255，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.15K。