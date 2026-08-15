BOT 今日價格

BOT (BOT) 今日實時價格為 $ 9.26，過去 24 小時內變化了 4.32%。目前 BOT 兌 USD 的匯率為 $ 9.26 每 BOT。

BOT 目前市值在 $ 69,413,306 排名第 #-，流通供應量為 7.50M BOT。過去 24 小時內，BOT 的交易價格在 $ 9.22（低點）和 $ 9.69（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 9.99，而歷史最低價為 $ 9.22。

短期表現方面，BOT 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 -3.45%。過去一天，總交易量達到 $ 477.65K。

BOT（BOT）市場資訊

市值 $ 69.41M$ 69.41M $ 69.41M 成交量（24H） $ 477.65K$ 477.65K $ 477.65K 完全稀釋市值 $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B 流通量 7.50M 7.50M 7.50M 總供應量 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

BOT 的目前市值為 $ 69.41M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 477.65K。BOT 的流通量為 7.50M，總供應量是 150000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.39B。