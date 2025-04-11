什麼是Nil Token (NIL)

Nillion 是一個無需許可的網絡，它重新定義了人工智慧和區塊鏈的安全分散式資料儲存和運算。該網路為分散式人工智慧和區塊鏈創造了新穎的能力，使其能夠在不看到數據的情況下儲存和處理數據，從而釋放了巨大的空白。 Nillion 有一套應用工具－nilAI、nilVM 和 nilDB。這些工具允許開發人員建立私人資料應用程式。

Nil Token在MEXC已上線，爲您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Nil Token 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。



此外，您還可以：

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Nil Token價格預測

加密貨幣價格預測涉及預測或推測加密貨幣的未來價值。這些預測旨在預測特定加密貨幣的潛在未來價值，例如Nil Token、比特幣或以太坊。 NIL未來的價格是多少？ 2026、2027、2028到2050年價值多少？如需詳細預測信息，請查看我們的Nil Token價格預測頁面。

Nil Token價格歷史

追蹤NIL的價格軌跡可以為其過去的表現提供有價值的見解，並幫助投資者了解隨著時間的推移影響其價值的因素。了解這些歷史模式可以為評估NIL的潛在未來軌跡提供有價值的背景。有關詳細的價格歴史信息，請查看我們的Nil Token價格歷史頁面。

如何購買Nil Token (NIL)

正在尋找如何購買 Nil Token？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Nil Token。我們爲您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

NIL 兌換爲當地貨幣

1 NIL 兌換 VND ₫ 11,261.5272 1 NIL 兌換 AUD A$ 0.698328 1 NIL 兌換 GBP ￡ 0.333792 1 NIL 兌換 EUR € 0.386496 1 NIL 兌換 USD $ 0.4392 1 NIL 兌換 MYR RM 1.941264 1 NIL 兌換 TRY ₺ 16.654464 1 NIL 兌換 JPY ¥ 63.029592 1 NIL 兌換 RUB ₽ 36.532656 1 NIL 兌換 INR ₹ 37.753632 1 NIL 兌換 IDR Rp 7,319.997072 1 NIL 兌換 KRW ₩ 623.86164 1 NIL 兌換 PHP ₱ 25.113456 1 NIL 兌換 EGP ￡E. 22.522176 1 NIL 兌換 BRL R$ 2.573712 1 NIL 兌換 CAD C$ 0.606096 1 NIL 兌換 BDT ৳ 53.253 1 NIL 兌換 NGN ₦ 698.248944 1 NIL 兌換 UAH ₴ 18.143352 1 NIL 兌換 VES Bs 31.1832 1 NIL 兌換 PKR Rs 122.883768 1 NIL 兌換 KZT ₸ 226.504224 1 NIL 兌換 THB ฿ 14.700024 1 NIL 兌換 TWD NT$ 14.216904 1 NIL 兌換 AED د.إ 1.611864 1 NIL 兌換 CHF Fr 0.355752 1 NIL 兌換 HKD HK$ 3.4038 1 NIL 兌換 MAD .د.م 4.075776 1 NIL 兌換 MXN $ 8.91576

Nil Token資源

要更深入地瞭解 Nil Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

人們還問：關於Nil Token的其他問題 Nil Token (NIL)今天的價格是多少？ Nil Token (NIL) 的實時價格爲 0.4392 USD 。 Nil Token (NIL)的市值是多少？ Nil Token 目前的市值爲 $ 85.71M USD 。它的計算方法是將 NIL 的目前供應量乘以 0.4392 USD 的實時市場價格。 Nil Token (NIL) 的流通量是多少？ Nil Token (NIL) 目前的流通供應量爲 195.15M USD 。 Nil Token (NIL) 的最高價格是多少？ 截至 2025-04-13 ，Nil Token (NIL) 的最高價格爲 2.8799 USD 。 Nil Token (NIL) 的24小時交易量是多少？ Nil Token (NIL) 的 24 小時交易量爲 $ 6.55M USD 。您可以在 MEXC 上發現更多可交易代幣並查看其 24 小時交易量。

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