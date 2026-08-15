BOLD 今日價格

BOLD (BOLD) 今日實時價格為 $ 0.99912，過去 24 小時內變化了 0.06%。目前 BOLD 兌 USD 的匯率為 $ 0.99912 每 BOLD。

BOLD 目前市值在 $ 30,683,335 排名第 #-，流通供應量為 30.71M BOLD。過去 24 小時內，BOLD 的交易價格在 $ 0.998916（低點）和 $ 1.001（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.013，而歷史最低價為 $ 0.982941。

短期表現方面，BOLD 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -0.13%。過去一天，總交易量達到 $ 64.68K。

BOLD（BOLD）市場資訊

市值 $ 30.68M$ 30.68M $ 30.68M 成交量（24H） $ 64.68K$ 64.68K $ 64.68K 完全稀釋市值 $ 30.68M$ 30.68M $ 30.68M 流通量 30.71M 30.71M 30.71M 總供應量 30,710,350.51049414 30,710,350.51049414 30,710,350.51049414

BOLD 的目前市值為 $ 30.68M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 64.68K。BOLD 的流通量為 30.71M，總供應量是 30710350.51049414，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.68M。