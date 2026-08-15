Blockmachine 今日價格

Blockmachine (SN19) 今日實時價格為 $ 2.17，過去 24 小時內變化了 2.02%。目前 SN19 兌 USD 的匯率為 $ 2.17 每 SN19。

Blockmachine 目前市值在 $ 10,213,552 排名第 #-，流通供應量為 4.71M SN19。過去 24 小時內，SN19 的交易價格在 $ 2.11（低點）和 $ 2.24（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 17.11，而歷史最低價為 $ 0.02696116。

短期表現方面，SN19 在過去一小時內波動了 -0.53%，過去7 天內波動了 +8.01%。過去一天，總交易量達到 $ 621.58K。

Blockmachine（SN19）市場資訊

市值 $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M 成交量（24H） $ 621.58K$ 621.58K $ 621.58K 完全稀釋市值 $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M 流通量 4.71M 4.71M 4.71M 總供應量 4,706,553.450123988 4,706,553.450123988 4,706,553.450123988

Blockmachine 的目前市值為 $ 10.21M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 621.58K。SN19 的流通量為 4.71M，總供應量是 4706553.450123988，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.21M。