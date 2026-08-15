BlockDAG 今日價格

BlockDAG (BDAG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.33%。目前 BDAG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BDAG。

BlockDAG 目前市值在 $ 2,209,004 排名第 #-，流通供應量為 90.71B BDAG。過去 24 小時內，BDAG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.09374，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BDAG 在過去一小時內波動了 -3.47%，過去7 天內波動了 -39.05%。過去一天，總交易量達到 --。

BlockDAG（BDAG）市場資訊

市值 $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M 流通量 90.71B 90.71B 90.71B 總供應量 104,182,237,613.0 104,182,237,613.0 104,182,237,613.0

BlockDAG 的目前市值為 $ 2.21M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BDAG 的流通量為 90.71B，總供應量是 104182237613.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.54M。