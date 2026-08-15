BlockChip 今日價格

BlockChip (BCP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 BCP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BCP。

BlockChip 目前市值在 $ 463,326 排名第 #-，流通供應量為 1.00B BCP。過去 24 小時內，BCP 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00113425，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BCP 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.71%。過去一天，總交易量達到 $ 202.61。

BlockChip（BCP）市場資訊

市值 $ 463.33K$ 463.33K $ 463.33K 成交量（24H） $ 202.61$ 202.61 $ 202.61 完全稀釋市值 $ 463.33K$ 463.33K $ 463.33K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BlockChip 的目前市值為 $ 463.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 202.61。BCP 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 463.33K。