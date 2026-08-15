Bitsota 今日價格

Bitsota (SN94) 今日實時價格為 $ 0.66674，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 SN94 兌 USD 的匯率為 $ 0.66674 每 SN94。

Bitsota 目前市值在 $ 1,000,574 排名第 #-，流通供應量為 1.50M SN94。過去 24 小時內，SN94 的交易價格在 $ 0.652661（低點）和 $ 0.686655（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.09，而歷史最低價為 $ 0.00716169。

短期表現方面，SN94 在過去一小時內波動了 -0.53%，過去7 天內波動了 -7.23%。過去一天，總交易量達到 $ 135.38K。

Bitsota（SN94）市場資訊

市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 成交量（24H） $ 135.38K$ 135.38K $ 135.38K 完全稀釋市值 $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M 流通量 1.50M 1.50M 1.50M 總供應量 1,500,696.21201479 1,500,696.21201479 1,500,696.21201479

Bitsota 的目前市值為 $ 1.00M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 135.38K。SN94 的流通量為 1.50M，總供應量是 1500696.21201479，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.00M。