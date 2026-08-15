Billy 今日價格

Billy (BILLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.98%。目前 BILLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BILLY。

Billy 目前市值在 $ 392,122 排名第 #-，流通供應量為 982.83M BILLY。過去 24 小時內，BILLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.231516，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BILLY 在過去一小時內波動了 -0.10%，過去7 天內波動了 +5.38%。過去一天，總交易量達到 $ 3.79K。

Billy（BILLY）市場資訊

市值 $ 392.12K$ 392.12K $ 392.12K 成交量（24H） $ 3.79K$ 3.79K $ 3.79K 完全稀釋市值 $ 392.12K$ 392.12K $ 392.12K 流通量 982.83M 982.83M 982.83M 總供應量 982,833,809.692868 982,833,809.692868 982,833,809.692868

Billy 的目前市值為 $ 392.12K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.79K。BILLY 的流通量為 982.83M，總供應量是 982833809.692868，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 392.12K。