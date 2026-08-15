BasedHype 今日價格

BasedHype (BASEDHYPE) 今日實時價格為 $ 0.00694134，過去 24 小時內變化了 10.08%。目前 BASEDHYPE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00694134 每 BASEDHYPE。

BasedHype 目前市值在 $ 69,411,507 排名第 #-，流通供應量為 10.00B BASEDHYPE。過去 24 小時內，BASEDHYPE 的交易價格在 $ 0.00626527（低點）和 $ 0.00702024（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01997093，而歷史最低價為 $ 0.0034058。

短期表現方面，BASEDHYPE 在過去一小時內波動了 +2.61%，過去7 天內波動了 +82.91%。過去一天，總交易量達到 $ 622.68。

BasedHype（BASEDHYPE）市場資訊

市值 $ 69.41M$ 69.41M $ 69.41M 成交量（24H） $ 622.68$ 622.68 $ 622.68 完全稀釋市值 $ 69.41M$ 69.41M $ 69.41M 流通量 10.00B 10.00B 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

BasedHype 的目前市值為 $ 69.41M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 622.68。BASEDHYPE 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 69.41M。