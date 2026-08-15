Bagwork 今日價格

Bagwork (BAGWORK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.77%。目前 BAGWORK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BAGWORK。

Bagwork 目前市值在 $ 89,013 排名第 #-，流通供應量為 996.09M BAGWORK。過去 24 小時內，BAGWORK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04827521，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BAGWORK 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 -8.06%。過去一天，總交易量達到 --。

Bagwork（BAGWORK）市場資訊

市值 $ 89.01K$ 89.01K $ 89.01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 89.01K$ 89.01K $ 89.01K 流通量 996.09M 996.09M 996.09M 總供應量 996,091,059.6751 996,091,059.6751 996,091,059.6751

Bagwork 的目前市值為 $ 89.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BAGWORK 的流通量為 996.09M，總供應量是 996091059.6751，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 89.01K。