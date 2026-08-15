AIT Protocol 今日價格

AIT Protocol (AIT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AIT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AIT。

AIT Protocol 目前市值在 $ 65,419 排名第 #-，流通供應量為 296.27M AIT。過去 24 小時內，AIT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.2，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AIT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 126.18。

AIT Protocol（AIT）市場資訊

市值 $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K 成交量（24H） $ 126.18$ 126.18 $ 126.18 完全稀釋市值 $ 65.42K$ 65.42K $ 65.42K 流通量 296.27M 296.27M 296.27M 總供應量 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314 297,593,502.8253314

AIT Protocol 的目前市值為 $ 65.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 126.18。AIT 的流通量為 296.27M，總供應量是 297593502.8253314，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 65.42K。