Aeonix Network（ONIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 最低價 $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -3.23% 漲跌幅（7D） -3.23%

Aeonix Network（ONIX）目前實時價格為 $0.180232。過去 24 小時內，ONIX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ONIX 的歷史最高價為 $ 0.267455，歷史最低價為 $ 0.158635。

從短期表現來看，ONIX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -3.23%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Aeonix Network（ONIX）市場資訊

市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M 流通量 13.94M 13.94M 13.94M 總供應量 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Aeonix Network 的目前市值為 $ 2.51M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ONIX 的流通量為 13.94M，總供應量是 47000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.47M。