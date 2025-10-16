AGIB 目前實時價格為 0.02039 USD。跟蹤 AGIB 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AGIB 價格趨勢。AGIB 目前實時價格為 0.02039 USD。跟蹤 AGIB 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 AGIB 價格趨勢。

更多關於 AGIB

AGIB 價格資訊

AGIB 白皮書

AGIB 幣種官網

AGIB 代幣經濟

AGIB 價格預測

AGIB 價格歷史

AGIB 購買指南

AGIB 兌換法幣計算

AGIB 現貨

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

AGIB 圖標

AGIB實時價格 (AGIB)

1 AGIB 兌換為 USD 的實時價格：

$0.02039
$0.02039$0.02039
+11.48%1D
USD
AGIB (AGIB) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:22:26 (UTC+8)

AGIB（AGIB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.01752
$ 0.01752$ 0.01752
24H最低價
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
24H最高價

$ 0.01752
$ 0.01752$ 0.01752

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

--
----

--
----

-7.28%

+11.48%

-91.37%

-91.37%

AGIB（AGIB）目前實時價格為 $ 0.02039。過去 24 小時內，AGIB 的交易價格在 $ 0.01752$ 0.025 之間波動，市場活躍度顯著。AGIB 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，AGIB 在過去 1 小時內的價格變動為 -7.28%，過去 24 小時內變動為 +11.48%，過去 7 天內累計變動為 -91.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

AGIB（AGIB）市場資訊

--
----

$ 10.45K
$ 10.45K$ 10.45K

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

63,000,000
63,000,000 63,000,000

BSC

AGIB 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.45K。AGIB 的流通量為 --，總供應量是 63000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.28M

AGIB（AGIB）價格歷史 USD

跟蹤 AGIB 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0020997+11.48%
30天$ -0.29961-93.63%
60天$ -0.29961-93.63%
90天$ -0.29961-93.63%
AGIB 今日價格變化

今天，AGIB 記錄了 $ +0.0020997 (+11.48%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

AGIB 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.29961 (-93.63%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

AGIB 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，AGIB 的變化為 $ -0.29961 (-93.63%)，從而更廣泛地了解其表現。

AGIB 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.29961 (-93.63%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 AGIB（AGIB）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 AGIB 價格歷史頁面

什麼是AGIB (AGIB)

AGIB — 打造人工智慧文明層。在 AGIB，我們正在創建全球首個由自主 AI 代理組成的數位社會。這不僅僅是另一個 AI 工具，而是一個開放協議，讓 AI 代理能夠連接、協作並共同進化。

AGIB在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 AGIB 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 AGIB 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 AGIB 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 AGIB 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

AGIB 價格預測 (USD)

AGIB（AGIB）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 AGIB（AGIB）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 AGIB 的長期和短期價格預測。

現在就查看 AGIB 價格預測

AGIB（AGIB）代幣經濟

了解 AGIB（AGIB）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 AGIB 代幣的完整經濟學

如何購買AGIB (AGIB)

正在尋找如何購買 AGIB？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買AGIB。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

AGIB 兌換為當地貨幣

1 AGIB（AGIB）至 VND
536.56285
1 AGIB（AGIB）至 AUD
A$0.0309928
1 AGIB（AGIB）至 GBP
0.0150886
1 AGIB（AGIB）至 EUR
0.0173315
1 AGIB（AGIB）至 USD
$0.02039
1 AGIB（AGIB）至 MYR
RM0.085638
1 AGIB（AGIB）至 TRY
0.8545449
1 AGIB（AGIB）至 JPY
¥3.09928
1 AGIB（AGIB）至 ARS
ARS$28.7992438
1 AGIB（AGIB）至 RUB
1.6157036
1 AGIB（AGIB）至 INR
1.7990097
1 AGIB（AGIB）至 IDR
Rp339.8331974
1 AGIB（AGIB）至 PHP
1.2005632
1 AGIB（AGIB）至 EGP
￡E.0.9673016
1 AGIB（AGIB）至 BRL
R$0.1094943
1 AGIB（AGIB）至 CAD
C$0.0283421
1 AGIB（AGIB）至 BDT
2.4953282
1 AGIB（AGIB）至 NGN
29.7229108
1 AGIB（AGIB）至 COP
$78.4229985
1 AGIB（AGIB）至 ZAR
R.0.3513197
1 AGIB（AGIB）至 UAH
0.8588268
1 AGIB（AGIB）至 TZS
T.Sh.50.3455607
1 AGIB（AGIB）至 VES
Bs4.34307
1 AGIB（AGIB）至 CLP
$19.1666
1 AGIB（AGIB）至 PKR
Rs5.7289783
1 AGIB（AGIB）至 KZT
10.9681888
1 AGIB（AGIB）至 THB
฿0.6657335
1 AGIB（AGIB）至 TWD
NT$0.6249535
1 AGIB（AGIB）至 AED
د.إ0.0748313
1 AGIB（AGIB）至 CHF
Fr0.0161081
1 AGIB（AGIB）至 HKD
HK$0.1582264
1 AGIB（AGIB）至 AMD
֏7.8360809
1 AGIB（AGIB）至 MAD
.د.م0.1879958
1 AGIB（AGIB）至 MXN
$0.3749721
1 AGIB（AGIB）至 SAR
ريال0.0764625
1 AGIB（AGIB）至 ETB
Br3.0903084
1 AGIB（AGIB）至 KES
KSh2.6360192
1 AGIB（AGIB）至 JOD
د.أ0.01445651
1 AGIB（AGIB）至 PLN
0.0740157
1 AGIB（AGIB）至 RON
лв0.0889004
1 AGIB（AGIB）至 SEK
kr0.1912582
1 AGIB（AGIB）至 BGN
лв0.0342552
1 AGIB（AGIB）至 HUF
Ft6.8033274
1 AGIB（AGIB）至 CZK
0.426151
1 AGIB（AGIB）至 KWD
د.ك0.00623934
1 AGIB（AGIB）至 ILS
0.0662675
1 AGIB（AGIB）至 BOB
Bs0.1410988
1 AGIB（AGIB）至 AZN
0.034663
1 AGIB（AGIB）至 TJS
SM0.1886075
1 AGIB（AGIB）至 GEL
0.0552569
1 AGIB（AGIB）至 AOA
Kz18.6892701
1 AGIB（AGIB）至 BHD
.د.ب0.00766664
1 AGIB（AGIB）至 BMD
$0.02039
1 AGIB（AGIB）至 DKK
kr0.1306999
1 AGIB（AGIB）至 HNL
L0.5329946
1 AGIB（AGIB）至 MUR
0.9273372
1 AGIB（AGIB）至 NAD
$0.3513197
1 AGIB（AGIB）至 NOK
kr0.2034922
1 AGIB（AGIB）至 NZD
$0.0352747
1 AGIB（AGIB）至 PAB
B/.0.02039
1 AGIB（AGIB）至 PGK
K0.0858419
1 AGIB（AGIB）至 QAR
ر.ق0.0742196
1 AGIB（AGIB）至 RSD
дин.2.0530691
1 AGIB（AGIB）至 UZS
soʻm248.6584968
1 AGIB（AGIB）至 ALL
L1.6966519
1 AGIB（AGIB）至 ANG
ƒ0.0364981
1 AGIB（AGIB）至 AWG
ƒ0.036702
1 AGIB（AGIB）至 BBD
$0.04078
1 AGIB（AGIB）至 BAM
KM0.0342552
1 AGIB（AGIB）至 BIF
Fr60.49713
1 AGIB（AGIB）至 BND
$0.0263031
1 AGIB（AGIB）至 BSD
$0.02039
1 AGIB（AGIB）至 JMD
$3.2695365
1 AGIB（AGIB）至 KHR
82.2175775
1 AGIB（AGIB）至 KMF
Fr8.62497
1 AGIB（AGIB）至 LAK
443.2608607
1 AGIB（AGIB）至 LKR
රු6.2030458
1 AGIB（AGIB）至 MDL
L0.3454066
1 AGIB（AGIB）至 MGA
Ar91.0266692
1 AGIB（AGIB）至 MOP
P0.16312
1 AGIB（AGIB）至 MVR
0.311967
1 AGIB（AGIB）至 MWK
MK35.3992829
1 AGIB（AGIB）至 MZN
MT1.3031249
1 AGIB（AGIB）至 NPR
रु2.8786602
1 AGIB（AGIB）至 PYG
144.60588
1 AGIB（AGIB）至 RWF
Fr29.54511
1 AGIB（AGIB）至 SBD
$0.1684214
1 AGIB（AGIB）至 SCR
0.2946355
1 AGIB（AGIB）至 SRD
$0.8133571
1 AGIB（AGIB）至 SVC
$0.1784125
1 AGIB（AGIB）至 SZL
L0.3511158
1 AGIB（AGIB）至 TMT
m0.0715689
1 AGIB（AGIB）至 TND
د.ت0.05947763
1 AGIB（AGIB）至 TTD
$0.1384481
1 AGIB（AGIB）至 UGX
Sh71.03876
1 AGIB（AGIB）至 XAF
Fr11.47957
1 AGIB（AGIB）至 XCD
$0.055053
1 AGIB（AGIB）至 XOF
Fr11.47957
1 AGIB（AGIB）至 XPF
Fr2.07978
1 AGIB（AGIB）至 BWP
P0.2722065
1 AGIB（AGIB）至 BZD
$0.0409839
1 AGIB（AGIB）至 CVE
$1.941128
1 AGIB（AGIB）至 DJF
Fr3.60903
1 AGIB（AGIB）至 DOP
$1.3057756
1 AGIB（AGIB）至 DZD
د.ج2.6511078
1 AGIB（AGIB）至 FJD
$0.0466931
1 AGIB（AGIB）至 GNF
Fr177.29105
1 AGIB（AGIB）至 GTQ
Q0.1561874
1 AGIB（AGIB）至 GYD
$4.2692582
1 AGIB（AGIB）至 ISK
kr2.48758

AGIB資源

要更深入地瞭解 AGIB，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方AGIB網站
區塊查詢

人們還問：關於AGIB的其他問題

AGIB（AGIB）今日價格是多少？
AGIB 實時價格為 0.02039 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 AGIB 兌 USD 的價格是多少？
目前 AGIB 兌 USD 的價格為 $ 0.02039。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
AGIB 的市值是多少？
AGIB 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
AGIB 的流通供應量是多少？
AGIB 的流通供應量為 -- USD
AGIB 的歷史最高價（ATH）是多少？
AGIB 的歷史最高價是 -- USD
AGIB 的歷史最低價（ATL）是多少？
AGIB 的歷史最低價是 -- USD
AGIB 的交易量是多少？
AGIB 的 24 小時實時交易量為 $ 10.45K USD
AGIB 今年會漲嗎？
AGIB 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 AGIB 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:22:26 (UTC+8)

AGIB（AGIB）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-27 16:29:31行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高

熱門新聞

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
查看更多

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

AGIB 兌 USD 計算器

數量

AGIB
AGIB
USD
USD

1 AGIB = 0.02038 USD

交易 AGIB

AGIB/USDT
$0.02039
$0.02039$0.02039
+11.48%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,481.18
$115,481.18$115,481.18

+0.44%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,217.86
$4,217.86$4,217.86

+1.07%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.06500
$0.06500$0.06500

+16.67%

Solana 圖標

Solana

SOL

$202.91
$202.91$202.91

+1.39%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.5000
$5.5000$5.5000

+6.05%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,217.86
$4,217.86$4,217.86

+1.07%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$115,481.18
$115,481.18$115,481.18

+0.44%

Solana 圖標

Solana

SOL

$202.91
$202.91$202.91

+1.39%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6908
$2.6908$2.6908

+1.10%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20491
$0.20491$0.20491

+0.94%

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

Ostrich 圖標

Ostrich

RICH

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC 圖標

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Novastro 圖標

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Rome 圖標

Rome

ROME

$0.001333
$0.001333$0.001333

+122.16%

Common Protocol 圖標

Common Protocol

COMMON

$0.02117
$0.02117$0.02117

+111.70%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

CELDATA 圖標

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001311
$0.0000000000000001311$0.0000000000000001311

+1,102.75%

OMNILABS 圖標

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000439
$0.0000000000439$0.0000000000439

+330.39%

Semantic Layer 圖標

Semantic Layer

42

$0.1597
$0.1597$0.1597

+219.40%

SNAPX 圖標

SNAPX

XNAP

$0.04740
$0.04740$0.04740

+137.00%

Jump Tom 圖標

Jump Tom

JUMP

$0.00002324
$0.00002324$0.00002324

+78.76%