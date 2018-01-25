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Zilliqa 目前實時價格為 0.002396 TWD。ZIL 市值為 48,021,504.19795680586 TWD。追蹤台灣的 ZIL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Zilliqa 目前實時價格為 0.002396 TWD。ZIL 市值為 48,021,504.19795680586 TWD。追蹤台灣的 ZIL 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Zilliqa 圖標

Zilliqa實時價格 (ZIL)

1 ZIL 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0764883
NT$0.0764883NT$0.0764883
-3.07%1D
TWD
Zilliqa (ZIL) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:09:01 (UTC+8)

Zilliqa 今日價格

Zilliqa (ZIL) 今日實時價格為 NT$ 0.002396，過去 24 小時內變化了 3.07%。目前 ZIL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002396 每 ZIL。

Zilliqa 目前市值在 NT$ 48.02M 排名第 #328，流通供應量為 20.04B ZIL。過去 24 小時內，ZIL 的交易價格在 NT$ 0.002359（低點）和 NT$ 0.002573（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.1885712545，而歷史最低價為 NT$ 0.0791467555362975

短期表現方面，ZIL 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.98K

Zilliqa（ZIL）市場資訊

No.328

NT$ 48.02M
NT$ 48.02MNT$ 48.02M

NT$ 54.98K
NT$ 54.98KNT$ 54.98K

NT$ 50.32M
NT$ 50.32MNT$ 50.32M

20.04B
20.04B 20.04B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

20,484,319,434.628693
20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693

95.43%

2018-01-25 00:00:00

NT$ 0.258795
NT$ 0.258795NT$ 0.258795

ZIL

Zilliqa 的目前市值為 NT$ 48.02M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.98K。ZIL 的流通量為 20.04B，總供應量是 20484319434.628693，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.32M

Zilliqa 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002359
NT$ 0.002359NT$ 0.002359
24H最低價
NT$ 0.002573
NT$ 0.002573NT$ 0.002573
24H最高價

NT$ 0.002359
NT$ 0.002359NT$ 0.002359

NT$ 0.002573
NT$ 0.002573NT$ 0.002573

NT$ 8.1885712545
NT$ 8.1885712545NT$ 8.1885712545

NT$ 0.0791467555362975
NT$ 0.0791467555362975NT$ 0.0791467555362975

0.00%

-3.07%

-12.01%

-12.01%

Zilliqa（ZIL）價格歷史 TWD

跟蹤 Zilliqa 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00242256-3.07%
30天NT$ -0.000622-20.61%
60天NT$ -0.00097-28.82%
90天NT$ -0.001577-39.70%
Zilliqa 今日價格變化

今天，ZIL 記錄了 NT$ -0.00242256 (-3.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Zilliqa 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000622 (-20.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Zilliqa 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ZIL 的變化為 NT$ -0.00097 (-28.82%)，從而更廣泛地了解其表現。

Zilliqa 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001577 (-39.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Zilliqa（ZIL）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Zilliqa 價格歷史頁面

Zilliqa 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Zilliqa 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Zilliqa 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 ZIL 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點現價 ＞ R2位於 R2 上方比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 > 上軌觸及或突破上軌進入「貴」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

ZIL_USDT在4小時周期現價0.002589運行。價格位於中枢0.002333上方。樞紐體系R2價位0.002371已被突破。當前結構處於上升趨勢延伸段。均線組MA與EMA呈現多頭排列。指標一致性指向買盤主導。價格脫離樞紐密集區。上方無近期樞紐阻力。 MACD錄得金叉狀態。快慢線開口擴大。動能呈現集中釋放特徵。RSI處於中性區間。KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買。波動率隨布林帶開口維持高位。短期買盤動能佔據主導。多空力量分布不均。快慢指標同向運行。未見明顯背離信號。成交量配合價格上漲。 近端參考位為前高突破點0.002589附近。下方第一支撐位於R2轉化位0.002371。距離現價約8.3%。遠端參考位為樞中0.002333。距離現價約9.9%。更下方支撐位於S1價位0.002309。關鍵觀察點為0.002371位的回測確認。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Zilliqa 的價格？

Zilliqa (ZIL) 的價格受到以下因素的影響：其分片平台上的網路採用與 dApp 開發、與企業的合作夥伴關係、權益證明獎勵與代幣經濟學、整體加密貨幣市場的情緒、監管相關新聞、其他可擴展區塊鏈的競爭、交易量與流動性。

為什麼人們想知道 Zilliqa 今天的價格？

人們想要了解今日的ZIL價格，是因為他們或是積極進行買賣決策的交易者，或是監控投資組合表現的投資人，又或是正在考量新投資案的潛在投資人。即時價格資訊有助於評估市場趨勢、波動性，並掌握交易時機。每日價格追蹤對於風險管理至關重要。

Zilliqa 的價格預測

Zilliqa（ZIL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ZIL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Zilliqa (ZIL) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Zilliqa 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Zilliqa 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Zilliqa 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ZIL 2026–2027 年價格的預測。

關於 Zilliqa

Zilliqa (ZIL) 是一種公開的、無需許可的區塊鏈，旨在提供高吞吐量和安全性，以解決許多區塊鏈平台面臨的擴展性問題。它採用了一種名為分片的技術，該技術允許網絡並行處理交易，從而提高其處理更高交易量的能力。Zilliqa 也引入了自己的編程語言 Scilla，用於智能合約，該語言旨在比現有的智能合約語言更安全且更易於形式驗證。Zilliqa 的典型用途包括去中心化應用程序（dApps）和數字廣告，其高擴展性使其特別適合需要高交易率的應用。

如何在台灣購買和投資 Zilliqa

準備好開始使用 Zilliqa 了嗎？在 MEXC 購買 ZIL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Zilliqa 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Zilliqa (ZIL) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Zilliqa 將立即存入您的錢包。
Zilliqa (ZIL) 購買教程

Zilliqa 能做什麼？

擁有 Zilliqa 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Zilliqa (ZIL) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Zilliqa (ZIL)

該專案作為基礎鏈，旨在解決交易速度和擴展性的問題，用於解決當前區塊鏈的第一大難題。它在提速的同時也兼顧了安全性，讓兩者找到了相對最佳的平衡點。 ZILLIQA 就是問題的解決方案。它是一種旨在擴大交易速度的新的區塊鏈平臺，隨著其的礦工人數的增加，其交易速度還會上升。在以太坊現有的3萬名礦工的網路規模下，ZILLIQA 預計會處理以太坊交易速率的大約一千倍。 POW 模式，代幣參與度比較高，會得到很多礦工的支持。ZILLIQA 堪稱 EOS 的超級對手。

白皮書

Zilliqa資源

要更深入地瞭解 Zilliqa，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Zilliqa網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemMade in ChinaSmart Contract Platform

人們還問：關於Zilliqa的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:09:01 (UTC+8)

Zilliqa（ZIL）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Zilliqa 的更多資訊

ZILUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ZIL。在 MEXC 上探索 ZILUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Zilliqa (ZIL) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Zilliqa 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ZIL/USDT
NT$0.0765522
NT$0.0765522NT$0.0765522
-3.38%
22.59M (USDT)

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NT$2.14704
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NT$0.17575695
NT$0.17575695NT$0.17575695

-6.81%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.486279
NT$0.486279NT$0.486279

-21.13%

up

up

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NT$9.57222
NT$9.57222NT$9.57222

+28.80%

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DAPPOS

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NT$8.8332165
NT$8.8332165NT$8.8332165

-0.65%

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KiiChain

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+253.68%

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NT$9.407997NT$9.407997

+154.34%

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NT$0.33973713NT$0.33973713

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NT$30.331413NT$30.331413

+34.30%

Humanity

Humanity

H

NT$3.8081205
NT$3.8081205NT$3.8081205

+24.78%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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