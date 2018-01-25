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Zilliqa 今日價格
Zilliqa (ZIL) 今日實時價格為 NT$ 0.002396，過去 24 小時內變化了 3.07%。目前 ZIL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002396 每 ZIL。
Zilliqa 目前市值在 NT$ 48.02M 排名第 #328，流通供應量為 20.04B ZIL。過去 24 小時內，ZIL 的交易價格在 NT$ 0.002359（低點）和 NT$ 0.002573（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.1885712545，而歷史最低價為 NT$ 0.0791467555362975。
短期表現方面，ZIL 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.98K。
Zilliqa（ZIL）市場資訊
NT$ 48.02M
NT$ 48.02MNT$ 48.02M
NT$ 54.98K
NT$ 54.98KNT$ 54.98K
NT$ 50.32M
NT$ 50.32MNT$ 50.32M
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
20,484,319,434.628693
20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693
NT$ 0.258795
NT$ 0.258795NT$ 0.258795
Zilliqa 的目前市值為 NT$ 48.02M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.98K。ZIL 的流通量為 20.04B，總供應量是 20484319434.628693，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.32M。
Zilliqa 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.002359
NT$ 0.002359NT$ 0.002359
24H最低價
NT$ 0.002573
NT$ 0.002573NT$ 0.002573
24H最高價
NT$ 0.002359
NT$ 0.002359NT$ 0.002359
NT$ 0.002573
NT$ 0.002573NT$ 0.002573
NT$ 8.1885712545
NT$ 8.1885712545NT$ 8.1885712545
NT$ 0.0791467555362975
NT$ 0.0791467555362975NT$ 0.0791467555362975
Zilliqa（ZIL）價格歷史 TWD
跟蹤 Zilliqa 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00242256
|-3.07%
|30天
|NT$ -0.000622
|-20.61%
|60天
|NT$ -0.00097
|-28.82%
|90天
|NT$ -0.001577
|-39.70%
Zilliqa 今日價格變化
今天，ZIL 記錄了 NT$ -0.00242256 (-3.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
Zilliqa 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000622 (-20.61%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
Zilliqa 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，ZIL 的變化為 NT$ -0.00097 (-28.82%)，從而更廣泛地了解其表現。
Zilliqa 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001577 (-39.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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立即查看 Zilliqa 價格歷史頁面
目前 ZIL 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 65% | 看跌 35%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|金叉
|K > D
|短線動能回暖，溫度上升。
|樞紐點
|現價 ＞ R2
|位於 R2 上方
|比近期「最貴」區間還貴，處於高位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 > 上軌
|觸及或突破上軌
|進入「貴」區，波動放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
|EMA 組
|1‑2 買
|20‑40% 賣出
|多數均線向下，順排偏空。
ZIL_USDT在4小時周期現價0.002589運行。價格位於中枢0.002333上方。樞紐體系R2價位0.002371已被突破。當前結構處於上升趨勢延伸段。均線組MA與EMA呈現多頭排列。指標一致性指向買盤主導。價格脫離樞紐密集區。上方無近期樞紐阻力。
MACD錄得金叉狀態。快慢線開口擴大。動能呈現集中釋放特徵。RSI處於中性區間。KDJ與StochRSI數值未顯示極端超買。波動率隨布林帶開口維持高位。短期買盤動能佔據主導。多空力量分布不均。快慢指標同向運行。未見明顯背離信號。成交量配合價格上漲。
近端參考位為前高突破點0.002589附近。下方第一支撐位於R2轉化位0.002371。距離現價約8.3%。遠端參考位為樞中0.002333。距離現價約9.9%。更下方支撐位於S1價位0.002309。關鍵觀察點為0.002371位的回測確認。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 Zilliqa 的價格？
Zilliqa (ZIL) 的價格受到以下因素的影響：其分片平台上的網路採用與 dApp 開發、與企業的合作夥伴關係、權益證明獎勵與代幣經濟學、整體加密貨幣市場的情緒、監管相關新聞、其他可擴展區塊鏈的競爭、交易量與流動性。
為什麼人們想知道 Zilliqa 今天的價格？
人們想要了解今日的ZIL價格，是因為他們或是積極進行買賣決策的交易者，或是監控投資組合表現的投資人，又或是正在考量新投資案的潛在投資人。即時價格資訊有助於評估市場趨勢、波動性，並掌握交易時機。每日價格追蹤對於風險管理至關重要。
Zilliqa 的價格預測
Zilliqa（ZIL）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ZIL 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。Zilliqa (ZIL) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，Zilliqa 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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，訪問我們的價格預測頁面，查看 ZIL 2026–2027 年價格的預測。
關於 Zilliqa
Zilliqa (ZIL) 是一種公開的、無需許可的區塊鏈，旨在提供高吞吐量和安全性，以解決許多區塊鏈平台面臨的擴展性問題。它採用了一種名為分片的技術，該技術允許網絡並行處理交易，從而提高其處理更高交易量的能力。Zilliqa 也引入了自己的編程語言 Scilla，用於智能合約，該語言旨在比現有的智能合約語言更安全且更易於形式驗證。Zilliqa 的典型用途包括去中心化應用程序（dApps）和數字廣告，其高擴展性使其特別適合需要高交易率的應用。
如何在台灣購買和投資 Zilliqa
準備好開始使用 Zilliqa 了嗎？在 MEXC 購買 ZIL 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Zilliqa 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Zilliqa (ZIL) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Zilliqa 將立即存入您的錢包。
Zilliqa 能做什麼？
擁有 Zilliqa 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是Zilliqa (ZIL)
該專案作為基礎鏈，旨在解決交易速度和擴展性的問題，用於解決當前區塊鏈的第一大難題。它在提速的同時也兼顧了安全性，讓兩者找到了相對最佳的平衡點。 ZILLIQA 就是問題的解決方案。它是一種旨在擴大交易速度的新的區塊鏈平臺，隨著其的礦工人數的增加，其交易速度還會上升。在以太坊現有的3萬名礦工的網路規模下，ZILLIQA 預計會處理以太坊交易速率的大約一千倍。 POW 模式，代幣參與度比較高，會得到很多礦工的支持。ZILLIQA 堪稱 EOS 的超級對手。
白皮書
Zilliqa 的原生代幣為 ZIL，總供應量上限為 210 億枚。ZIL 用於支付交易手續費、執行智能合約、參與治理質押（staking），以及獎勵協助運作與保障網路安全的礦工。白皮書中描述的初始分配機制原規劃於 10 年內逐步釋出，但此模式隨著 2020 年 10 月質押機制的推出而調整。透過質押，代幣持有者可參與治理並賺取獎勵，年化報酬率（APY）則依已質押 ZIL 總量而浮動。礦工激勵來自兩大角色：在分片（shard）內處理交易，以及擔任 DS 節點。這些獎勵隨時間推移逐步減少，其遞減模式概念上類似比特幣的「減半」（halving），旨在避免因獎勵驟降而削弱挖礦參與意願。除了基礎網路獎勵外，Zilliqa 亦推出了 DeFi 協議，讓使用者能提供流動性並賺取額外獎勵。
Zilliqa 白皮書由 Zilliqa 團隊歷經逾兩年研發，從零開始打造平台後所產出。雖然白皮書中未列出個別團隊成員，但該專案已成長為一支橫跨科技、金融與區塊鏈領域的資深專業團隊。團隊的技術實力體現在諸多複雜元件的實現上，例如網路分片（network sharding）、共識機制（consensus mechanisms），以及 Scilla 智能合約語言。白皮書發布後，Zilliqa 在新加坡及國際間建立了穩健的立足點，貢獻者持續活躍於區塊鏈研究與開發第一線。本專案由 Zilliqa Research 支援——這是一家專注於區塊鏈開發的科技公司；同時亦與多家學術機構及產業領袖維持積極合作關係。團隊持續擴編，陸續加入專精於 DeFi、NFT 與企業級解決方案等領域的專家。
Zilliqa 的主要效能策略是「分片（sharding）」，此技術將網路切分為多個分片（shard），使各分片能同時處理不同交易，而非要求每個節點都處理所有交易。該系統包含兩類主要節點：負責在分片內處理交易的「一般節點（regular nodes）」，以及在更高層級協調網路的「目錄服務（Directory Service, DS）節點」。若想成為任一種類型的節點，機器必須解出一道類似比特幣挖礦的「工作量證明（proof-of-work）」謎題；但這一步驟的目的並非達成共識，而是防止偽造身分。交易處理流程則依據發送方地址，將交易指派至特定分片。每個分片透過「實用拜占庭容錯（practical Byzantine fault tolerance, PBFT）」達成共識，之後再由 DS 委員會將各分片已批准之結果彙整為最終區塊，並附加至區塊鏈上。Scilla 是一項關鍵差異化技術，因其專為平行處理與形式驗證（formal verification）而設計，讓各分片得以同步處理計算任務的不同部分，而非於整個網路重複執行相同工作。Zilliqa 同時支援既有標準，包括用於同質化代幣（fungible tokens）的 ZRC-2、用於非同質化代幣（non-fungible tokens）的 ZRC-6，以及用於多重簽署錢包（multi-signature wallets）的 ZRC-4。
Zilliqa 是一個區塊鏈平台，旨在透過網路分片（sharding）技術克服加密貨幣的擴展性瓶頸。透過將網路分割成較小的群組，並以平行方式處理交易，Zilliqa 的吞吐量可達每秒數千筆交易，潛在容量甚至可達以太坊的 1000 倍。Zilliqa 同時採用 Scilla —— 一種專為平行執行與大規模運算設計的智慧合約語言。自 2019 年主網上線以來，該專案已成為 DeFi、NFT 與企業級區塊鏈解決方案的重要平台。
儘管白皮書並未闡述詳細的路線圖，Zilliqa 自上線以來已大幅拓展其生態系。其發展方向圍繞三大核心重點：技術進展、生態系成長與企業採用。在技術層面，該專案持續優化分片（sharding）架構與智能合約功能，並推出 ZilBridge 以支援跨鏈互操作性；同時亦推進 Zilliqa 2.0 計畫，旨在提升網路效能與整體使用者體驗。在生態系方面，相關努力包括擴展 DeFi 功能、支援 NFT 市集，以及啟用遊戲平台。Zilliqa 亦透過補助金與技術支援等計畫，協助於其網路之上開發的開發者與團隊。企業採用同樣為核心重點之一，並藉由橫跨金融、遊戲與數位廣告等產業的合作夥伴關係予以支撐，同時持續針對這些領域開發可擴展且安全的區塊鏈應用。
Zilliqa資源
要更深入地瞭解 Zilliqa，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於Zilliqa的其他問題
如果 Zilliqa 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 Zilliqa 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
Zilliqa 今日價格為 NT$ 0.0765522。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
Zilliqa 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 ZIL 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 Zilliqa 的交易量為 --。
ZIL 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 Zilliqa 價格，請造訪 ZIL 價格頁面了解更多資訊。
ZIL 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,703.75
-1.13%
ETH
1,868.49
-0.62%
GOLD(XAUT)
4,369.85
+0.45%
USDC
1.00094
+0.01%
SOL
75.28
-0.48%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 ZIL/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 Zilliqa 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
Zilliqa 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 Zilliqa (ZIL) 的價格預測，了解更深入的分析。
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Zilliqa（ZIL）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
ZILUSDT（合約交易）
使用槓桿做多或做空 ZIL。在 MEXC 上探索 ZILUSDT 合約交易，把握市場波動機會。
NT$0.0765522
NT$0.0765522NT$0.0765522
-3.38%
22.59M (USDT)
免責聲明
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。
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