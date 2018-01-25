Zilliqa 今日價格

Zilliqa (ZIL) 今日實時價格為 NT$ 0.002396，過去 24 小時內變化了 3.07%。目前 ZIL 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002396 每 ZIL。

Zilliqa 目前市值在 NT$ 48.02M 排名第 #328，流通供應量為 20.04B ZIL。過去 24 小時內，ZIL 的交易價格在 NT$ 0.002359（低點）和 NT$ 0.002573（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 8.1885712545，而歷史最低價為 NT$ 0.0791467555362975。

短期表現方面，ZIL 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -12.01%。過去一天，總交易量達到 NT$ 54.98K。

Zilliqa（ZIL）市場資訊

排名 No.328 市值 NT$ 48.02MNT$ 48.02M NT$ 48.02M 成交量（24H） NT$ 54.98KNT$ 54.98K NT$ 54.98K 完全稀釋市值 NT$ 50.32MNT$ 50.32M NT$ 50.32M 流通量 20.04B 20.04B 20.04B 最大供應量 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 總供應量 20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693 流通率 95.43% 發行日期 2018-01-25 00:00:00 發行價格 NT$ 0.258795NT$ 0.258795 NT$ 0.258795 所屬公鏈 ZIL

Zilliqa 的目前市值為 NT$ 48.02M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 54.98K。ZIL 的流通量為 20.04B，總供應量是 20484319434.628693，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 50.32M。