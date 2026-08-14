Symbol 今日價格

Symbol (XYM) 今日實時價格為 NT$ 0.002605，過去 24 小時內變化了 1.69%。目前 XYM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.002605 每 XYM。

Symbol 目前市值在 NT$ 16.99M 排名第 #704，流通供應量為 6.52B XYM。過去 24 小時內，XYM 的交易價格在 NT$ 0.0026（低點）和 NT$ 0.002747（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 24.6490272225，而歷史最低價為 NT$ 0.0736960588196119695。

短期表現方面，XYM 在過去一小時內波動了 -0.35%，過去7 天內波動了 -1.26%。過去一天，總交易量達到 NT$ 57.47K。

Symbol（XYM）市場資訊

排名 No.704 市值 NT$ 16.99MNT$ 16.99M NT$ 16.99M 成交量（24H） NT$ 57.47KNT$ 57.47K NT$ 57.47K 完全稀釋市值 NT$ 23.44MNT$ 23.44M NT$ 23.44M 流通量 6.52B 6.52B 6.52B 最大供應量 8,999,999,999 8,999,999,999 8,999,999,999 總供應量 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 流通率 72.46% 所屬公鏈 XYM

Symbol 的目前市值為 NT$ 16.99M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 57.47K。XYM 的流通量為 6.52B，總供應量是 8538643277.649482，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 23.44M。