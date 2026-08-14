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Xphere 目前實時價格為 0.016462 TWD。XP 市值為 45,774,774.07862941990566 TWD。追蹤台灣的 XP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Xphere 目前實時價格為 0.016462 TWD。XP 市值為 45,774,774.07862941990566 TWD。追蹤台灣的 XP 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Xphere 圖標

Xphere實時價格 (XP)

1 XP 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.52612552
NT$0.52612552NT$0.52612552
0.00%1D
TWD
Xphere (XP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:05:52 (UTC+8)

Xphere 今日價格

Xphere (XP) 今日實時價格為 NT$ 0.016462，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 XP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.016462 每 XP。

Xphere 目前市值在 NT$ 45.77M 排名第 #295，流通供應量為 2.78B XP。過去 24 小時內，XP 的交易價格在 NT$ 0.01612（低點）和 NT$ 0.016599（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.5546911959846875672，而歷史最低價為 NT$ 0.0988839008112343628

短期表現方面，XP 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 +2.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.00K

Xphere（XP）市場資訊

No.295

NT$ 45.77M
NT$ 45.77MNT$ 45.77M

NT$ 62.00K
NT$ 62.00KNT$ 62.00K

NT$ 90.54M
NT$ 90.54MNT$ 90.54M

2.78B
2.78B 2.78B

5,500,000,000
5,500,000,000 5,500,000,000

2,780,632,613.20795893
2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893

50.55%

XPHERE

Xphere 的目前市值為 NT$ 45.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.00K。XP 的流通量為 2.78B，總供應量是 2780632613.20795893，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 90.54M

Xphere 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.01612
NT$ 0.01612NT$ 0.01612
24H最低價
NT$ 0.016599
NT$ 0.016599NT$ 0.016599
24H最高價

NT$ 0.01612
NT$ 0.01612NT$ 0.01612

NT$ 0.016599
NT$ 0.016599NT$ 0.016599

NT$ 2.5546911959846875672
NT$ 2.5546911959846875672NT$ 2.5546911959846875672

NT$ 0.0988839008112343628
NT$ 0.0988839008112343628NT$ 0.0988839008112343628

+0.08%

0.00%

+2.70%

+2.70%

Xphere（XP）價格歷史 TWD

跟蹤 Xphere 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ 00.00%
30天NT$ -0.001275-7.19%
60天NT$ -0.007051-29.99%
90天NT$ -0.026203-61.42%
Xphere 今日價格變化

今天，XP 記錄了 NT$ 0 (0.00%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Xphere 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.001275 (-7.19%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Xphere 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，XP 的變化為 NT$ -0.007051 (-29.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

Xphere 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.026203 (-61.42%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Xphere（XP）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Xphere 價格歷史頁面

Xphere 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Xphere 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 Xphere 的價格？

Xphere (XP) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

市場情緒與投資者信心會驅動需求。交易量與流動性會影響價格的穩定性。合作夥伴公告與技術發展能夠帶來正面的勢頭。監管相關消息則會對加密貨幣市場產生廣泛的影響。來自類似區塊鏈專案的競爭會影響其市場定位。社群媒體的熱議與社區參與程度會影響零售投資者的興趣。通膨與利率等宏觀經濟環境會影響投資人對加密貨幣的風險偏好。交易所上市則能提升可及性並增加交易機會。

為什麼人們想知道 Xphere 今天的價格？

人們希望了解 Xphere (XP) 的今日價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、追蹤投資組合表現、掌握買賣時機、評估市場趨勢、計算盈虧，以及即時掌握投資價值的變化。

Xphere 的價格預測

Xphere（XP）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，XP 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Xphere (XP) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Xphere 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Xphere 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Xphere 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 XP 2026–2027 年價格的預測。

關於 Xphere

經驗點數（XP）是一種數位資產，旨在透過獎勵系統激勵各種生態系統內的活動並促進參與。它在自己的區塊鏈上運行，並使用權益證明共識機制。XP的設計是讓用戶參與遊戲、教育平台和其他在線活動來獲得，目的是培養更活躍和參與度更高的用戶群。該代幣的發行模型是通縮的，最大供應量設定為2500億XP。這種加密資產通常在遊戲和教育生態系統中使用，其中它作為獎勵和忠誠度代幣的功能。

如何在台灣購買和投資 Xphere

準備好開始使用 Xphere 了嗎？在 MEXC 購買 XP 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Xphere 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Xphere (XP) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Xphere 將立即存入您的錢包。
Xphere (XP) 購買教程

Xphere 能做什麼？

擁有 Xphere 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Xphere (XP) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Xphere (XP)

XPHERE 是一個主網項目，旨在解決區塊鏈的三難困境——去中心化、安全性和可擴展性。透過利用基於 PoW 的高效能共識機制和創新架構，Xphere 致力於建立一個可擴展的網絡，在單一平台上連接各種應用程式和使用者。

Xphere資源

要更深入地瞭解 Xphere，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Xphere網站
區塊查詢

類別 :

Gaming (GameFi)Layer 1 (L1)Meme

人們還問：關於Xphere的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 23:05:52 (UTC+8)

Xphere（XP）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Xphere 的更多資訊

XPUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 XP。在 MEXC 上探索 XPUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Xphere (XP) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Xphere 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
XP/USDT
NT$0.52571004
NT$0.52571004NT$0.52571004
-0.06%
3.79M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.2119516
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NT$0.17037876
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-9.68%

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Thinking Cat

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NT$0.4886684
NT$0.4886684NT$0.4886684

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up

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NT$9.31634
NT$9.31634NT$9.31634

+25.32%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$8.8442908
NT$8.8442908NT$8.8442908

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漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

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KII

NT$2.2119516
NT$2.2119516NT$2.2119516

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Fusionist

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NT$9.2485848
NT$9.2485848NT$9.2485848

+149.96%

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AKEDO

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NT$0.341655596NT$0.341655596

+63.74%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30.1964472
NT$30.1964472NT$30.1964472

+33.67%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1608156
NT$2.1608156NT$2.1608156

+24.67%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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