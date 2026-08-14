Xphere 今日價格

Xphere (XP) 今日實時價格為 NT$ 0.016462，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 XP 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.016462 每 XP。

Xphere 目前市值在 NT$ 45.77M 排名第 #295，流通供應量為 2.78B XP。過去 24 小時內，XP 的交易價格在 NT$ 0.01612（低點）和 NT$ 0.016599（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 2.5546911959846875672，而歷史最低價為 NT$ 0.0988839008112343628。

短期表現方面，XP 在過去一小時內波動了 +0.08%，過去7 天內波動了 +2.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 62.00K。

Xphere（XP）市場資訊

排名 No.295 市值 NT$ 45.77MNT$ 45.77M NT$ 45.77M 成交量（24H） NT$ 62.00KNT$ 62.00K NT$ 62.00K 完全稀釋市值 NT$ 90.54MNT$ 90.54M NT$ 90.54M 流通量 2.78B 2.78B 2.78B 最大供應量 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000 總供應量 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 2,780,632,613.20795893 流通率 50.55% 所屬公鏈 XPHERE

Xphere 的目前市值為 NT$ 45.77M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 62.00K。XP 的流通量為 2.78B，總供應量是 2780632613.20795893，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 90.54M。