XP

XPHERE 是一個主網項目，旨在解決區塊鏈的三難困境——去中心化、安全性和可擴展性。透過利用基於 PoW 的高效能共識機制和創新架構，Xphere 致力於建立一個可擴展的網絡，在單一平台上連接各種應用程式和使用者。

幣種名稱XP

排名No.701

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.05%

流通供應量1,758,807,950.2773554

最大供應量5,500,000,000

總供應量1,758,807,950.2773554

流通率0.3197%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.06942051775280159,2025-03-18

最低價0.01675743523012766,2025-03-30

所屬公鏈XPHERE

簡介XPHERE 是一個主網項目，旨在解決區塊鏈的三難困境——去中心化、安全性和可擴展性。透過利用基於 PoW 的高效能共識機制和創新架構，Xphere 致力於建立一個可擴展的網絡，在單一平台上連接各種應用程式和使用者。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。

MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
搜索
自選
XP/USDT
Xphere
----
--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (XP)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
幣種資料
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
委託訂單
最新成交
最新成交
現貨交易
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
MEXC 是您獲取加密貨幣的最簡單方式。探索世界領先的加密貨幣交易所，購買、交易和賺取加密貨幣。交易比特幣 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多種代幣。
XP/USDT
Xphere
--
--‎--
24h 最高價
--
24h 最低價
--
24h 成交量 (XP)
--
24h 成交額 (USDT)
--
圖表
委託訂單
最新成交
幣種資料
目前委託（0）
歷史委託
歷史成交
目前持倉（0）
network_icon網路異常
線路 1
在線客服
Loading...