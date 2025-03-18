XPHERE 是一個主網項目，旨在解決區塊鏈的三難困境——去中心化、安全性和可擴展性。透過利用基於 PoW 的高效能共識機制和創新架構，Xphere 致力於建立一個可擴展的網絡，在單一平台上連接各種應用程式和使用者。
幣種名稱XP
排名No.701
市值$0.00
完全稀釋市值$0.00
市場佔有率%
交易額/市值（24小時）0.05%
流通供應量1,758,807,950.2773554
最大供應量5,500,000,000
總供應量1,758,807,950.2773554
流通率0.3197%
發行日期--
資產首次發行價格--
歷史最高價0.06942051775280159,2025-03-18
最低價0.01675743523012766,2025-03-30
所屬公鏈XPHERE
簡介XPHERE 是一個主網項目，旨在解決區塊鏈的三難困境——去中心化、安全性和可擴展性。透過利用基於 PoW 的高效能共識機制和創新架構，Xphere 致力於建立一個可擴展的網絡，在單一平台上連接各種應用程式和使用者。
所屬板塊
社媒
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