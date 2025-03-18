XP

XPHERE 是一個主網項目，旨在解決區塊鏈的三難困境——去中心化、安全性和可擴展性。透過利用基於 PoW 的高效能共識機制和創新架構，Xphere 致力於建立一個可擴展的網絡，在單一平台上連接各種應用程式和使用者。

幣種名稱XP

排名No.701

市值$0.00

完全稀釋市值$0.00

市場佔有率%

交易額/市值（24小時）0.05%

流通供應量1,758,807,950.2773554

最大供應量5,500,000,000

總供應量1,758,807,950.2773554

流通率0.3197%

發行日期--

資產首次發行價格--

歷史最高價0.06942051775280159,2025-03-18

最低價0.01675743523012766,2025-03-30

所屬公鏈XPHERE

簡介XPHERE 是一個主網項目，旨在解決區塊鏈的三難困境——去中心化、安全性和可擴展性。透過利用基於 PoW 的高效能共識機制和創新架構，Xphere 致力於建立一個可擴展的網絡，在單一平台上連接各種應用程式和使用者。

所屬板塊

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免責聲明：數據由 cmc 提供，不作爲投資決策參考。