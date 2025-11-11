xMoney (XMN) 是一款符合 MiCA 標準的多功能代幣，旨在連接傳統金融與區塊鏈創新。 XMN 直接嵌入 xMoney 獲得許可和監管的支付基礎設施，使商家和消費者能夠快速、可靠且清晰地進行交易。 xMoney 提供了一個統一的生態系統，涵蓋法幣和加密貨幣支付、發卡、穩定幣結算以及上/下坡解決方案。透過將 XMN 集成為核心實用型代幣，該平台為商家和用戶帶來了切實的利益。商家可以享受更低的交易費用、嵌入會員積分的支付和基於代幣的結算選項，而消費者則可以獲得獎勵並參與治理。與大多數實用型代幣不同，XMN 從第一天起就已在現實世界中應用。它已整合到 xMoney 受監管的支付網關以及歐洲各地企業已在使用的服務中。其設計遵循歐盟的 MiCA 框架，確保合規性和透明度，並在全球交易所、機構和商家中建立信譽。