xMoney（XMN）代幣經濟學

深入了解 xMoney（XMN），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。
更新時間：2025-11-11 12:28:07 (UTC+8)
USD

xMoney（XMN）代幣經濟學和價格數據分析

快速了解 xMoney（XMN）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。

市值：
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
總供應量：
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
流通量：
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (完全稀釋估值)：
$ 364.50M
$ 364.50M$ 364.50M
最高價：
$ 0.1302
$ 0.1302$ 0.1302
最低價：
$ 0.019550382433716446
$ 0.019550382433716446$ 0.019550382433716446
目前價格：
$ 0.03645
$ 0.03645$ 0.03645

xMoney（XMN）資訊

xMoney (XMN) 是一款符合 MiCA 標準的多功能代幣，旨在連接傳統金融與區塊鏈創新。 XMN 直接嵌入 xMoney 獲得許可和監管的支付基礎設施，使商家和消費者能夠快速、可靠且清晰地進行交易。 xMoney 提供了一個統一的生態系統，涵蓋法幣和加密貨幣支付、發卡、穩定幣結算以及上/下坡解決方案。透過將 XMN 集成為核心實用型代幣，該平台為商家和用戶帶來了切實的利益。商家可以享受更低的交易費用、嵌入會員積分的支付和基於代幣的結算選項，而消費者則可以獲得獎勵並參與治理。與大多數實用型代幣不同，XMN 從第一天起就已在現實世界中應用。它已整合到 xMoney 受監管的支付網關以及歐洲各地企業已在使用的服務中。其設計遵循歐盟的 MiCA 框架，確保合規性和透明度，並在全球交易所、機構和商家中建立信譽。

幣種官網：
https://www.xmoney.com
幣種白皮書：
https://www.xmoney.com/legal/xmn-whitepaper
區塊查詢：
https://suivision.xyz/coin/0x97c7571f4406cdd7a95f3027075ab80d3e9c937c2a567690d31e14ab1872ccee::xmn::XMN

xMoney（XMN）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景

了解 xMoney（XMN）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。

關鍵代幣經濟指標及其計算方式：

總供應量（Total Supply）：

已創建或將要創建的 XMN 代幣的最大數量。

流通供應量（Circulating Supply）：

目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。

最大供應量（Max Supply）：

XMN 代幣可能存在的總數量上限。

完全稀釋估值（FDV）：

目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。

通脹率（Inflation Rate）：

反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。

為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？

流通供應量高 = 流動性強。

最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。

代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。

FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。

現在您已經了解了 XMN 代幣經濟模型的功能，趕快查看 XMN 代幣的實時價格吧！

如何購買 XMN

想將 xMoney（XMN）添加到您的投資組合中嗎？MEXC 提供多種購買 XMN 的方式，包括信用卡、銀行轉帳和點對點交易。無論您是新手還是專業用戶，MEXC 都能讓您輕鬆、安全地購買加密貨幣。

xMoney（XMN）價格歷史

分析 XMN 的價格歷史有助於用戶了解過去的市場走勢、關鍵支撐/阻力位以及波動模式。無論是追蹤歷史最高價，還是識別趨勢，歷史數據都是價格預測和技術分析的重要組成部分。

XMN 價格預測

想知道 XMN 的未來走勢嗎？我們的 XMN 價格預測頁面結合市場情緒、歷史趨勢和技術指標，為您提供前瞻性的觀點。

為什麼選擇 MEXC？

