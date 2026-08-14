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TerraClassicUSD 目前實時價格為 0.004838 TWD。USTC 市值為 26,978,610.059181847872 TWD。追蹤台灣的 USTC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！TerraClassicUSD 目前實時價格為 0.004838 TWD。USTC 市值為 26,978,610.059181847872 TWD。追蹤台灣的 USTC 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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TerraClassicUSD 圖標

TerraClassicUSD實時價格 (USTC)

1 USTC 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.15462248
NT$0.15462248NT$0.15462248
-0.90%1D
TWD
TerraClassicUSD (USTC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:58:40 (UTC+8)

TerraClassicUSD 今日價格

TerraClassicUSD (USTC) 今日實時價格為 NT$ 0.004838，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 USTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004838 每 USTC。

TerraClassicUSD 目前市值在 NT$ 26.98M 排名第 #548，流通供應量為 5.58B USTC。過去 24 小時內，USTC 的交易價格在 NT$ 0.004824（低點）和 NT$ 0.004965（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 33.4554084，而歷史最低價為 NT$ 0.1270332023308605712

短期表現方面，USTC 在過去一小時內波動了 -1.47%，過去7 天內波動了 -2.76%。過去一天，總交易量達到 NT$ 116.90K

TerraClassicUSD（USTC）市場資訊

No.548

NT$ 26.98M
NT$ 26.98MNT$ 26.98M

NT$ 116.90K
NT$ 116.90KNT$ 116.90K

NT$ 29.41M
NT$ 29.41MNT$ 29.41M

5.58B
5.58B 5.58B

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

91.72%

ETH

TerraClassicUSD 的目前市值為 NT$ 26.98M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 116.90K。USTC 的流通量為 5.58B，總供應量是 6079480119.398918，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 29.41M

TerraClassicUSD 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.004824
NT$ 0.004824NT$ 0.004824
24H最低價
NT$ 0.004965
NT$ 0.004965NT$ 0.004965
24H最高價

NT$ 0.004824
NT$ 0.004824NT$ 0.004824

NT$ 0.004965
NT$ 0.004965NT$ 0.004965

NT$ 33.4554084
NT$ 33.4554084NT$ 33.4554084

NT$ 0.1270332023308605712
NT$ 0.1270332023308605712NT$ 0.1270332023308605712

-1.47%

-0.89%

-2.76%

-2.76%

TerraClassicUSD（USTC）價格歷史 TWD

跟蹤 TerraClassicUSD 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.00140424-0.89%
30天NT$ -0.000725-13.04%
60天NT$ -0.001392-22.35%
90天NT$ -0.001645-25.38%
TerraClassicUSD 今日價格變化

今天，USTC 記錄了 NT$ -0.00140424 (-0.89%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

TerraClassicUSD 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000725 (-13.04%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

TerraClassicUSD 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，USTC 的變化為 NT$ -0.001392 (-22.35%)，從而更廣泛地了解其表現。

TerraClassicUSD 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001645 (-25.38%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 TerraClassicUSD（USTC）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 TerraClassicUSD 價格歷史頁面

TerraClassicUSD 分析

本分析利用人工智慧模型評估 TerraClassicUSD 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

TerraClassicUSD 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 USTC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

USTC_USDT在4小時周期運行於0.004963價格位。價格位於S1支撐位0.004943與中枢0.004984之間。均線系統呈現多頭排列狀態。MACD指標形成死叉結構。RSI讀數處於中性區域。快慢線指標出現分層現象。短期買盤動能受到抑制。波動率維持窄幅震盪格局。 上方R1阻力位0.00505距離現價約1.7%。該位置構成近端上行測試點。下方S1支撐位0.004943距離現價約0.4%。此價格位為近期多空爭奪焦點。S2支撐位0.004877位於更下方區間，提供遠端下行參考基準。R2阻力位0.005091設定為上行極限邊界。價格在各支撐與阻力位間保持收斂態勢。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 TerraClassicUSD 的價格？

USTC 的價格受以下因素影響：1）市場對 Terra 生態系統復甦努力的態度；2）各交易所的交易量與流動性；3）社區治理決策與銷毀機制；4）整體加密貨幣市場趨勢及與比特幣的相關性；5）影響穩定幣的監管消息；6）對潛在重新掛鉤計畫的投機行為。

為什麼人們想知道 TerraClassicUSD 今天的價格？

人們想要了解今日的USTC價格，因為它是一種波動性極高的加密貨幣，在2022年5月Terra生態系統崩潰期間失去了與美元的掛鉤。投資者、交易者和持有者會持續關注其價格，以作為交易決策、投資組合管理的依據，並對其未來可能的反彈或進一步下跌進行投機與預測。

TerraClassicUSD 的價格預測

TerraClassicUSD（USTC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，USTC 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
TerraClassicUSD (USTC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，TerraClassicUSD 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 TerraClassicUSD 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 TerraClassicUSD 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 USTC 2026–2027 年價格的預測。

關於 TerraClassicUSD

USTC是一種運行在基於區塊鏈平台的數位資產。其主要目的是促進安全的點對點交易，並專注於隱私和去中心化。USTC採用權益證明共識機制，與傳統的工作證明模型相比，其能源效率被廣泛認可。USTC的供應是由算法管理的，旨在維持與特定法定貨幣相對穩定的價值。這使得USTC在需要穩定性的場景中特別有用，例如在去中心化金融（DeFi）應用中，或者作為對其他數位資產波動性的對沖。

如何在台灣購買和投資 TerraClassicUSD

準備好開始使用 TerraClassicUSD 了嗎？在 MEXC 購買 USTC 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 TerraClassicUSD 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 TerraClassicUSD (USTC) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，TerraClassicUSD 將立即存入您的錢包。
TerraClassicUSD (USTC) 購買教程

TerraClassicUSD 能做什麼？

擁有 TerraClassicUSD 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 TerraClassicUSD (USTC) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
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--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是TerraClassicUSD (USTC)

Terra是以穩定幣為基礎的綜合性金融平臺，正在為下一代去中心化應用程構建金融基礎架構。 Terra未來成為金融領域具有顛覆性的去中心化應用開 放平臺奠下基礎，還進一步提高區塊鏈經濟的實際GDP。Terraform Labs已經確定了了Terra可以⽀支持的⾦金金融基礎設施領域。對於 TerraUSD(UST) 代幣來說，其用例不僅限於 Terra 支付。

TerraClassicUSD資源

要更深入地瞭解 TerraClassicUSD，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方TerraClassicUSD網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesAurora EcosystemBNB Chain Ecosystem

人們還問：關於TerraClassicUSD的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:58:40 (UTC+8)

TerraClassicUSD（USTC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 TerraClassicUSD 的更多資訊

USTCUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 USTC。在 MEXC 上探索 USTCUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 TerraClassicUSD (USTC) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 TerraClassicUSD 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
USTC/USDT
NT$0.15481424
NT$0.15481424NT$0.15481424
-0.80%
23.92M (USDT)

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KII

NT$2.339472
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+285.26%

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NT$0.16961172
NT$0.16961172NT$0.16961172

-10.09%

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Thinking Cat

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NT$0.4854724
NT$0.4854724NT$0.4854724

-21.29%

up

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NT$9.15654
NT$9.15654NT$9.15654

+23.17%

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DAPPOS

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NT$8.9267476
NT$8.9267476NT$8.9267476

+0.36%

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KiiChain

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NT$2.339472NT$2.339472

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NT$9.0213492NT$9.0213492

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+72.58%

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NT$30.3015956NT$30.3015956

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Heima

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NT$4.9013856
NT$4.9013856NT$4.9013856

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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