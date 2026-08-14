TerraClassicUSD實時價格 (USTC)
TerraClassicUSD (USTC) 今日實時價格為 NT$ 0.004838，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 USTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004838 每 USTC。
TerraClassicUSD 目前市值在 NT$ 26.98M 排名第 #548，流通供應量為 5.58B USTC。過去 24 小時內，USTC 的交易價格在 NT$ 0.004824（低點）和 NT$ 0.004965（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 33.4554084，而歷史最低價為 NT$ 0.1270332023308605712。
短期表現方面，USTC 在過去一小時內波動了 -1.47%，過去7 天內波動了 -2.76%。過去一天，總交易量達到 NT$ 116.90K。
No.548
91.72%
ETH
TerraClassicUSD 的目前市值為 NT$ 26.98M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 116.90K。USTC 的流通量為 5.58B，總供應量是 6079480119.398918，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 29.41M。
-1.47%
-0.89%
-2.76%
-2.76%
跟蹤 TerraClassicUSD 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.00140424
|-0.89%
|30天
|NT$ -0.000725
|-13.04%
|60天
|NT$ -0.001392
|-22.35%
|90天
|NT$ -0.001645
|-25.38%
今天，USTC 記錄了 NT$ -0.00140424 (-0.89%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.000725 (-13.04%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，USTC 的變化為 NT$ -0.001392 (-22.35%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.001645 (-25.38%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 USTC 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S1 ≤ 現價＜中樞
|位於 S1‑中樞間
|剛離開中樞，偏中下位置。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
USTC_USDT在4小時周期運行於0.004963價格位。價格位於S1支撐位0.004943與中枢0.004984之間。均線系統呈現多頭排列狀態。MACD指標形成死叉結構。RSI讀數處於中性區域。快慢線指標出現分層現象。短期買盤動能受到抑制。波動率維持窄幅震盪格局。 上方R1阻力位0.00505距離現價約1.7%。該位置構成近端上行測試點。下方S1支撐位0.004943距離現價約0.4%。此價格位為近期多空爭奪焦點。S2支撐位0.004877位於更下方區間，提供遠端下行參考基準。R2阻力位0.005091設定為上行極限邊界。價格在各支撐與阻力位間保持收斂態勢。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，TerraClassicUSD 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
USTC是一種運行在基於區塊鏈平台的數位資產。其主要目的是促進安全的點對點交易，並專注於隱私和去中心化。USTC採用權益證明共識機制，與傳統的工作證明模型相比，其能源效率被廣泛認可。USTC的供應是由算法管理的，旨在維持與特定法定貨幣相對穩定的價值。這使得USTC在需要穩定性的場景中特別有用，例如在去中心化金融（DeFi）應用中，或者作為對其他數位資產波動性的對沖。
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Terra是以穩定幣為基礎的綜合性金融平臺，正在為下一代去中心化應用程構建金融基礎架構。 Terra未來成為金融領域具有顛覆性的去中心化應用開 放平臺奠下基礎，還進一步提高區塊鏈經濟的實際GDP。Terraform Labs已經確定了了Terra可以⽀支持的⾦金金融基礎設施領域。對於 TerraUSD(UST) 代幣來說，其用例不僅限於 Terra 支付。
要更深入地瞭解 TerraClassicUSD，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
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