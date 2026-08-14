TerraClassicUSD 今日價格

TerraClassicUSD (USTC) 今日實時價格為 NT$ 0.004838，過去 24 小時內變化了 0.90%。目前 USTC 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.004838 每 USTC。

TerraClassicUSD 目前市值在 NT$ 26.98M 排名第 #548，流通供應量為 5.58B USTC。過去 24 小時內，USTC 的交易價格在 NT$ 0.004824（低點）和 NT$ 0.004965（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 33.4554084，而歷史最低價為 NT$ 0.1270332023308605712。

短期表現方面，USTC 在過去一小時內波動了 -1.47%，過去7 天內波動了 -2.76%。過去一天，總交易量達到 NT$ 116.90K。

TerraClassicUSD（USTC）市場資訊

排名 No.548 市值 NT$ 26.98MNT$ 26.98M NT$ 26.98M 成交量（24H） NT$ 116.90KNT$ 116.90K NT$ 116.90K 完全稀釋市值 NT$ 29.41MNT$ 29.41M NT$ 29.41M 流通量 5.58B 5.58B 5.58B 最大供應量 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 總供應量 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 流通率 91.72% 所屬公鏈 ETH

TerraClassicUSD 的目前市值為 NT$ 26.98M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 116.90K。USTC 的流通量為 5.58B，總供應量是 6079480119.398918，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 29.41M。