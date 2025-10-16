TAIX 目前實時價格為 0.0002452 USD。跟蹤 TAIX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TAIX 價格趨勢。TAIX 目前實時價格為 0.0002452 USD。跟蹤 TAIX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 TAIX 價格趨勢。

TAIX實時價格 (TAIX)

1 TAIX 兌換為 USD 的實時價格：

$0.0002448
$0.0002448$0.0002448
+1.07%1D
USD
TAIX (TAIX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:32:55 (UTC+8)

TAIX（TAIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.0002392
$ 0.0002392$ 0.0002392
24H最低價
$ 0.0002568
$ 0.0002568$ 0.0002568
24H最高價

$ 0.0002392
$ 0.0002392$ 0.0002392

$ 0.0002568
$ 0.0002568$ 0.0002568

$ 0.000671960920599046
$ 0.000671960920599046$ 0.000671960920599046

$ 0.00010526790233566
$ 0.00010526790233566$ 0.00010526790233566

+1.11%

+1.07%

-5.91%

-5.91%

TAIX（TAIX）目前實時價格為 $ 0.0002452。過去 24 小時內，TAIX 的交易價格在 $ 0.0002392$ 0.0002568 之間波動，市場活躍度顯著。TAIX 的歷史最高價為 $ 0.000671960920599046，歷史最低價為 $ 0.00010526790233566

從短期表現來看，TAIX 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.11%，過去 24 小時內變動為 +1.07%，過去 7 天內累計變動為 -5.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TAIX（TAIX）市場資訊

No.3863

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 260.54K
$ 260.54K$ 260.54K

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

TAIX 的目前市值為 $ 0.00, 它過去 24 小時的交易量為 $ 260.54K。TAIX 的流通量為 0.00，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.45M

TAIX（TAIX）價格歷史 USD

跟蹤 TAIX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.000002592+1.07%
30天$ +0.0000452+22.60%
60天$ +0.0000452+22.60%
90天$ +0.0000452+22.60%
TAIX 今日價格變化

今天，TAIX 記錄了 $ +0.000002592 (+1.07%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

TAIX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ +0.0000452 (+22.60%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

TAIX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，TAIX 的變化為 $ +0.0000452 (+22.60%)，從而更廣泛地了解其表現。

TAIX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.0000452 (+22.60%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 TAIX（TAIX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 TAIX 價格歷史頁面

什麼是TAIX (TAIX)

TAIX 是一個 AI 驅動的平台，能夠捕捉主播及其觀眾的即時情緒和行為分析。它幫助遊戲工作室、發行商和創作者即時了解內容的接受度、哪些內容有效、哪些內容不足以及哪些內容值得推廣。 TAIX 不僅提供洞察，還內建 AI 評論和多語言翻譯工具，使內容創作者能夠在全球範圍內進行分發，而無需掌握任何一門新語言。

TAIX在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 TAIX 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 TAIX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 TAIX 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 TAIX 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

TAIX 價格預測 (USD)

TAIX（TAIX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 TAIX（TAIX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 TAIX 的長期和短期價格預測。

現在就查看 TAIX 價格預測

TAIX（TAIX）代幣經濟

了解 TAIX（TAIX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 TAIX 代幣的完整經濟學

如何購買TAIX (TAIX)

正在尋找如何購買 TAIX？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買TAIX。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

TAIX 兌換為當地貨幣

1 TAIX（TAIX）至 VND
6.452438
1 TAIX（TAIX）至 AUD
A$0.000372704
1 TAIX（TAIX）至 GBP
0.000181448
1 TAIX（TAIX）至 EUR
0.00020842
1 TAIX（TAIX）至 USD
$0.0002452
1 TAIX（TAIX）至 MYR
RM0.00102984
1 TAIX（TAIX）至 TRY
0.010276332
1 TAIX（TAIX）至 JPY
¥0.0375156
1 TAIX（TAIX）至 ARS
ARS$0.347308636
1 TAIX（TAIX）至 RUB
0.019429648
1 TAIX（TAIX）至 INR
0.021633996
1 TAIX（TAIX）至 IDR
Rp4.086665032
1 TAIX（TAIX）至 PHP
0.014437376
1 TAIX（TAIX）至 EGP
￡E.0.011632288
1 TAIX（TAIX）至 BRL
R$0.001316724
1 TAIX（TAIX）至 CAD
C$0.000340828
1 TAIX（TAIX）至 BDT
0.030007576
1 TAIX（TAIX）至 NGN
0.357432944
1 TAIX（TAIX）至 COP
$0.9467172
1 TAIX（TAIX）至 ZAR
R.0.004227248
1 TAIX（TAIX）至 UAH
0.010327824
1 TAIX（TAIX）至 TZS
T.Sh.0.605430676
1 TAIX（TAIX）至 VES
Bs0.0522276
1 TAIX（TAIX）至 CLP
$0.230488
1 TAIX（TAIX）至 PKR
Rs0.068893844
1 TAIX（TAIX）至 KZT
0.131897984
1 TAIX（TAIX）至 THB
฿0.008008232
1 TAIX（TAIX）至 TWD
NT$0.007512928
1 TAIX（TAIX）至 AED
د.إ0.000899884
1 TAIX（TAIX）至 CHF
Fr0.000193708
1 TAIX（TAIX）至 HKD
HK$0.001902752
1 TAIX（TAIX）至 AMD
֏0.094232812
1 TAIX（TAIX）至 MAD
.د.م0.002260744
1 TAIX（TAIX）至 MXN
$0.004509228
1 TAIX（TAIX）至 SAR
ريال0.0009195
1 TAIX（TAIX）至 ETB
Br0.03709876
1 TAIX（TAIX）至 KES
KSh0.031699456
1 TAIX（TAIX）至 JOD
د.أ0.0001738468
1 TAIX（TAIX）至 PLN
0.000890076
1 TAIX（TAIX）至 RON
лв0.001069072
1 TAIX（TAIX）至 SEK
kr0.002302428
1 TAIX（TAIX）至 BGN
лв0.000411936
1 TAIX（TAIX）至 HUF
Ft0.081840404
1 TAIX（TAIX）至 CZK
0.005127132
1 TAIX（TAIX）至 KWD
د.ك0.0000750312
1 TAIX（TAIX）至 ILS
0.0007969
1 TAIX（TAIX）至 BOB
Bs0.001696784
1 TAIX（TAIX）至 AZN
0.00041684
1 TAIX（TAIX）至 TJS
SM0.0022681
1 TAIX（TAIX）至 GEL
0.000666944
1 TAIX（TAIX）至 AOA
Kz0.224747868
1 TAIX（TAIX）至 BHD
.د.ب0.0000921952
1 TAIX（TAIX）至 BMD
$0.0002452
1 TAIX（TAIX）至 DKK
kr0.001571732
1 TAIX（TAIX）至 HNL
L0.006463472
1 TAIX（TAIX）至 MUR
0.011151696
1 TAIX（TAIX）至 NAD
$0.004224796
1 TAIX（TAIX）至 NOK
kr0.002449548
1 TAIX（TAIX）至 NZD
$0.000424196
1 TAIX（TAIX）至 PAB
B/.0.0002452
1 TAIX（TAIX）至 PGK
K0.001027388
1 TAIX（TAIX）至 QAR
ر.ق0.000892528
1 TAIX（TAIX）至 RSD
дин.0.024698996
1 TAIX（TAIX）至 UZS
soʻm2.990243424
1 TAIX（TAIX）至 ALL
L0.020368764
1 TAIX（TAIX）至 ANG
ƒ0.000438908
1 TAIX（TAIX）至 AWG
ƒ0.00044136
1 TAIX（TAIX）至 BBD
$0.0004904
1 TAIX（TAIX）至 BAM
KM0.000411936
1 TAIX（TAIX）至 BIF
Fr0.7275084
1 TAIX（TAIX）至 BND
$0.000316308
1 TAIX（TAIX）至 BSD
$0.0002452
1 TAIX（TAIX）至 JMD
$0.03931782
1 TAIX（TAIX）至 KHR
0.9887077
1 TAIX（TAIX）至 KMF
Fr0.1037196
1 TAIX（TAIX）至 LAK
5.330434676
1 TAIX（TAIX）至 LKR
රු0.074594744
1 TAIX（TAIX）至 MDL
L0.004153688
1 TAIX（TAIX）至 MGA
Ar1.109500576
1 TAIX（TAIX）至 MOP
P0.0019616
1 TAIX（TAIX）至 MVR
0.00375156
1 TAIX（TAIX）至 MWK
MK0.425694172
1 TAIX（TAIX）至 MZN
MT0.015670732
1 TAIX（TAIX）至 NPR
रु0.034617336
1 TAIX（TAIX）至 PYG
1.7389584
1 TAIX（TAIX）至 RWF
Fr0.3552948
1 TAIX（TAIX）至 SBD
$0.002017996
1 TAIX（TAIX）至 SCR
0.0034941
1 TAIX（TAIX）至 SRD
$0.009781028
1 TAIX（TAIX）至 SVC
$0.0021455
1 TAIX（TAIX）至 SZL
L0.004222344
1 TAIX（TAIX）至 TMT
m0.000860652
1 TAIX（TAIX）至 TND
د.ت0.0007152484
1 TAIX（TAIX）至 TTD
$0.001664908
1 TAIX（TAIX）至 UGX
Sh0.8542768
1 TAIX（TAIX）至 XAF
Fr0.1380476
1 TAIX（TAIX）至 XCD
$0.00066204
1 TAIX（TAIX）至 XOF
Fr0.1380476
1 TAIX（TAIX）至 XPF
Fr0.0250104
1 TAIX（TAIX）至 BWP
P0.00327342
1 TAIX（TAIX）至 BZD
$0.000492852
1 TAIX（TAIX）至 CVE
$0.02334304
1 TAIX（TAIX）至 DJF
Fr0.0434004
1 TAIX（TAIX）至 DOP
$0.015702608
1 TAIX（TAIX）至 DZD
د.ج0.031880904
1 TAIX（TAIX）至 FJD
$0.000561508
1 TAIX（TAIX）至 GNF
Fr2.132014
1 TAIX（TAIX）至 GTQ
Q0.001878232
1 TAIX（TAIX）至 GYD
$0.051339976
1 TAIX（TAIX）至 ISK
kr0.0299144

TAIX資源

要更深入地瞭解 TAIX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方TAIX網站
區塊查詢

人們還問：關於TAIX的其他問題

TAIX（TAIX）今日價格是多少？
TAIX 實時價格為 0.0002452 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 TAIX 兌 USD 的價格是多少？
目前 TAIX 兌 USD 的價格為 $ 0.0002452。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
TAIX 的市值是多少？
TAIX 的市值為 $ 0.00 USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
TAIX 的流通供應量是多少？
TAIX 的流通供應量為 0.00 USD
TAIX 的歷史最高價（ATH）是多少？
TAIX 的歷史最高價是 0.000671960920599046 USD
TAIX 的歷史最低價（ATL）是多少？
TAIX 的歷史最低價是 0.00010526790233566 USD
TAIX 的交易量是多少？
TAIX 的 24 小時實時交易量為 $ 260.54K USD
TAIX 今年會漲嗎？
TAIX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 TAIX 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:32:55 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

TAIX 兌 USD 計算器

數量

TAIX
TAIX
USD
USD

1 TAIX = 0.0002452 USD

交易 TAIX

TAIX/USDT
$0.0002448
$0.0002448$0.0002448
+1.03%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

