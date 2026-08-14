TRIA 今日價格

TRIA (TRIA) 今日實時價格為 NT$ 0.00829，過去 24 小時內變化了 2.12%。目前 TRIA 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.00829 每 TRIA。

TRIA 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- TRIA。過去 24 小時內，TRIA 的交易價格在 NT$ 0.00824（低點）和 NT$ 0.00856（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，TRIA 在過去一小時內波動了 -1.43%，過去7 天內波動了 -0.84%。過去一天，總交易量達到 NT$ 15.98K。

TRIA（TRIA）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 15.98KNT$ 15.98K NT$ 15.98K 完全稀釋市值 NT$ 82.90MNT$ 82.90M NT$ 82.90M 流通量 ---- -- 最大供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 總供應量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所屬公鏈 ETH

TRIA 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 15.98K。TRIA 的流通量為 --，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 82.90M。