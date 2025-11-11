TAIX 是一個 AI 驅動的平台，能夠捕捉主播及其觀眾的即時情緒和行為分析。它幫助遊戲工作室、發行商和創作者即時了解內容的接受度、哪些內容有效、哪些內容不足以及哪些內容值得推廣。 TAIX 不僅提供洞察，還內建 AI 評論和多語言翻譯工具，使內容創作者能夠在全球範圍內進行分發，而無需掌握任何一門新語言。