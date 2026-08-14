Threshold 今日價格

Threshold (T) 今日實時價格為 NT$ 0.003344，過去 24 小時內變化了 1.18%。目前 T 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.003344 每 T。

Threshold 目前市值在 NT$ 37.30M 排名第 #451，流通供應量為 11.16B T。過去 24 小時內，T 的交易價格在 NT$ 0.003324（低點）和 NT$ 0.003405（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 7.1711933546196504135，而歷史最低價為 NT$ 0.113762718881109261。

短期表現方面，T 在過去一小時內波動了 -0.03%，過去7 天內波動了 -6.15%。過去一天，總交易量達到 NT$ 52.20K。

Threshold（T）市場資訊

排名 No.451 市值 NT$ 37.30MNT$ 37.30M NT$ 37.30M 成交量（24H） NT$ 52.20KNT$ 52.20K NT$ 52.20K 完全稀釋市值 NT$ 37.30MNT$ 37.30M NT$ 37.30M 流通量 11.16B 11.16B 11.16B 最大供應量 11,155,000,000 11,155,000,000 11,155,000,000 總供應量 11,155,000,000 11,155,000,000 11,155,000,000 流通率 100.00% 所屬公鏈 ETH

Threshold 的目前市值為 NT$ 37.30M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 52.20K。T 的流通量為 11.16B，總供應量是 11155000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 37.30M。