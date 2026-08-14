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Yei Finance 目前實時價格為 0.11637 TWD。CLO 市值為 15,023,367 TWD。追蹤台灣的 CLO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Yei Finance 目前實時價格為 0.11637 TWD。CLO 市值為 15,023,367 TWD。追蹤台灣的 CLO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Yei Finance 圖標

Yei Finance實時價格 (CLO)

1 CLO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$3.7203489
NT$3.7203489NT$3.7203489
+4.54%1D
TWD
Yei Finance (CLO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:34:58 (UTC+8)

Yei Finance 今日價格

Yei Finance (CLO) 今日實時價格為 NT$ 0.11637，過去 24 小時內變化了 4.54%。目前 CLO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.11637 每 CLO。

Yei Finance 目前市值在 NT$ 15.02M 排名第 #602，流通供應量為 129.10M CLO。過去 24 小時內，CLO 的交易價格在 NT$ 0.10457（低點）和 NT$ 0.11668（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.123049692656343674，而歷史最低價為 NT$ 1.7175707311586747302

短期表現方面，CLO 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -5.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.68K

Yei Finance（CLO）市場資訊

No.602

NT$ 15.02M
NT$ 15.02MNT$ 15.02M

NT$ 69.68K
NT$ 69.68KNT$ 69.68K

NT$ 116.37M
NT$ 116.37MNT$ 116.37M

129.10M
129.10M 129.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,919,717.4101555
999,919,717.4101555 999,919,717.4101555

12.91%

BSC

Yei Finance 的目前市值為 NT$ 15.02M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.68K。CLO 的流通量為 129.10M，總供應量是 999919717.4101555，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 116.37M

Yei Finance 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.10457
NT$ 0.10457NT$ 0.10457
24H最低價
NT$ 0.11668
NT$ 0.11668NT$ 0.11668
24H最高價

NT$ 0.10457
NT$ 0.10457NT$ 0.10457

NT$ 0.11668
NT$ 0.11668NT$ 0.11668

NT$ 29.123049692656343674
NT$ 29.123049692656343674NT$ 29.123049692656343674

NT$ 1.7175707311586747302
NT$ 1.7175707311586747302NT$ 1.7175707311586747302

+0.07%

+4.54%

-5.70%

-5.70%

Yei Finance（CLO）價格歷史 TWD

跟蹤 Yei Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.1615686+4.54%
30天NT$ -0.08517-42.26%
60天NT$ -0.11753-50.25%
90天NT$ +0.03426+41.72%
Yei Finance 今日價格變化

今天，CLO 記錄了 NT$ +0.1615686 (+4.54%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Yei Finance 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.08517 (-42.26%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Yei Finance 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，CLO 的變化為 NT$ -0.11753 (-50.25%)，從而更廣泛地了解其表現。

Yei Finance 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.03426 (+41.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Yei Finance（CLO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Yei Finance 價格歷史頁面

Yei Finance 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Yei Finance 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Yei Finance 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 CLO 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點中樞 ≤ 現價 ≤ R1位於中樞‑R1 間剛離開中樞，偏中上位置。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

CLO_USDT在4小時周期運行於中枢0.1142上方。現價0.11673位於R1阻力位0.1177下方。價格處於樞紐體系的上半區間。均線組與EMA組呈現多頭排列。指標一致性指向買盤佔優。結構層級明確，處於震蕩偏強區域。 MACD形成金叉狀態。短期動能呈現集中釋放特徵。RSI處於中性區域。快慢指標出現分層現象。波動率維持穩定水平。買盤力量在短期佔據主導地位。動能未出現極端發散。多空雙方在當前價位附近展開博弈。 近端阻力位於0.1177。該價位距離現價不足1%。遠端阻力參考0.1197。近端支撐位於0.1142樞中位。該價位距離現價約2.1%。遠端支撐參考S1位0.1122。關鍵價位分布緊湊，上下空間相對均衡。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 Yei Finance 的價格？

Yei Finance（CLO）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 市場情緒與整體加密貨幣市場趨勢
2. 交易所上的交易量與流動性
3. Token 在 Yei Finance 生態系統中的實用價值與採用程度
4. DeFi 行業表現與競爭狀況
5. 協議更新、合作夥伴關係及開發進展
6. 影響 DeFi 項目的監管相關新聞
7. 收益農耕獎勵與質押激勵
8. 社區參與度與社群媒體話題熱度
9. 比特幣與以太坊的價格走勢
10. 市場上的供需動態

為什麼人們想知道 Yei Finance 今天的價格？

人們希望了解Yei Finance（CLO）今日的價格，原因有以下幾點：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣時機、追蹤投資績效、分析價格走勢、評估市場波動性，以及隨時掌握其持有資產的價值。

Yei Finance 的價格預測

Yei Finance（CLO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，CLO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Yei Finance (CLO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Yei Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Yei Finance 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Yei Finance 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 CLO 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Yei Finance

準備好開始使用 Yei Finance 了嗎？在 MEXC 購買 CLO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Yei Finance 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Yei Finance (CLO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Yei Finance 將立即存入您的錢包。
Yei Finance (CLO) 購買教程

Yei Finance 能做什麼？

擁有 Yei Finance 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Yei Finance (CLO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Yei Finance (CLO)

Yei Finance (Clovis) 是一個流動性抽象層，它將分散的資金與一站式跨鏈 DEX、貨幣市場和橋接平台整合在一起，為任何網路和任何資產提供按需的全球流動性。新開發的架構為流動性提供者提供更高的收益（借出 + 掉期費 + 橋接），並為跨網路使用者提供近乎即時的橋接流動性。

Yei Finance資源

要更深入地瞭解 Yei Finance，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Yei Finance網站
區塊查詢

類別 :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

人們還問：關於Yei Finance的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:34:58 (UTC+8)

Yei Finance（CLO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Yei Finance 的更多資訊

CLOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 CLO。在 MEXC 上探索 CLOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Yei Finance (CLO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Yei Finance 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
CLO/USDT
NT$3.7187504
NT$3.7187504NT$3.7187504
+4.14%
608.12K (USDT)

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.912467
NT$2.912467NT$2.912467

+379.47%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.17730562
NT$0.17730562NT$0.17730562

-6.04%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4677211
NT$0.4677211NT$0.4677211

-24.19%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.012343
NT$9.012343NT$9.012343

+21.19%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.3755222
NT$9.3755222NT$9.3755222

+5.37%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.5973724
NT$8.5973724NT$8.5973724

+132.28%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.373786846
NT$0.373786846NT$0.373786846

+79.08%

Heima

Heima

HEI

NT$5.4531229
NT$5.4531229NT$5.4531229

+39.43%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.1099422
NT$28.1099422NT$28.1099422

+24.39%

Humanity

Humanity

H

NT$3.7379324
NT$3.7379324NT$3.7379324

+22.40%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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CLO
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TWD

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