Yei Finance實時價格 (CLO)
Yei Finance (CLO) 今日實時價格為 NT$ 0.11637，過去 24 小時內變化了 4.54%。目前 CLO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.11637 每 CLO。
Yei Finance 目前市值在 NT$ 15.02M 排名第 #602，流通供應量為 129.10M CLO。過去 24 小時內，CLO 的交易價格在 NT$ 0.10457（低點）和 NT$ 0.11668（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.123049692656343674，而歷史最低價為 NT$ 1.7175707311586747302。
短期表現方面，CLO 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -5.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.68K。
No.602
12.91%
BSC
Yei Finance 的目前市值為 NT$ 15.02M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.68K。CLO 的流通量為 129.10M，總供應量是 999919717.4101555，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 116.37M。
+0.07%
+4.54%
-5.70%
-5.70%
跟蹤 Yei Finance 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.1615686
|+4.54%
|30天
|NT$ -0.08517
|-42.26%
|60天
|NT$ -0.11753
|-50.25%
|90天
|NT$ +0.03426
|+41.72%
今天，CLO 記錄了 NT$ +0.1615686 (+4.54%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.08517 (-42.26%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，CLO 的變化為 NT$ -0.11753 (-50.25%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.03426 (+41.72%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 Yei Finance 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 CLO 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 60% | 看跌 40%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|中樞 ≤ 現價 ≤ R1
|位於中樞‑R1 間
|剛離開中樞，偏中上位置。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|金叉
|DIF > DEA
|多頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|中軌 < 價格 ≤ 上軌
|中軌與上軌間
|偏強，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
CLO_USDT在4小時周期運行於中枢0.1142上方。現價0.11673位於R1阻力位0.1177下方。價格處於樞紐體系的上半區間。均線組與EMA組呈現多頭排列。指標一致性指向買盤佔優。結構層級明確，處於震蕩偏強區域。 MACD形成金叉狀態。短期動能呈現集中釋放特徵。RSI處於中性區域。快慢指標出現分層現象。波動率維持穩定水平。買盤力量在短期佔據主導地位。動能未出現極端發散。多空雙方在當前價位附近展開博弈。 近端阻力位於0.1177。該價位距離現價不足1%。遠端阻力參考0.1197。近端支撐位於0.1142樞中位。該價位距離現價約2.1%。遠端支撐參考S1位0.1122。關鍵價位分布緊湊，上下空間相對均衡。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，Yei Finance 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
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