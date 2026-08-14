Yei Finance 今日價格

Yei Finance (CLO) 今日實時價格為 NT$ 0.11637，過去 24 小時內變化了 4.54%。目前 CLO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.11637 每 CLO。

Yei Finance 目前市值在 NT$ 15.02M 排名第 #602，流通供應量為 129.10M CLO。過去 24 小時內，CLO 的交易價格在 NT$ 0.10457（低點）和 NT$ 0.11668（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 29.123049692656343674，而歷史最低價為 NT$ 1.7175707311586747302。

短期表現方面，CLO 在過去一小時內波動了 +0.07%，過去7 天內波動了 -5.70%。過去一天，總交易量達到 NT$ 69.68K。

Yei Finance（CLO）市場資訊

排名 No.602 市值 NT$ 15.02MNT$ 15.02M NT$ 15.02M 成交量（24H） NT$ 69.68KNT$ 69.68K NT$ 69.68K 完全稀釋市值 NT$ 116.37MNT$ 116.37M NT$ 116.37M 流通量 129.10M 129.10M 129.10M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 999,919,717.4101555 流通率 12.91% 所屬公鏈 BSC

Yei Finance 的目前市值為 NT$ 15.02M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 69.68K。CLO 的流通量為 129.10M，總供應量是 999919717.4101555，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 116.37M。