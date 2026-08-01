Splendor 今日價格

Splendor (SPLD) 今日實時價格為 NT$ 0,2019，過去 24 小時內變化了 0,24%。目前 SPLD 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,2019 每 SPLD。

Splendor 目前市值在 NT$ 0,00 排名第 #4115，流通供應量為 0.00 SPLD。過去 24 小時內，SPLD 的交易價格在 NT$ 0,1669（低點）和 NT$ 0,2032（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 318,46981529289985476，而歷史最低價為 NT$ 4,2849109011696508554。

短期表現方面，SPLD 在過去一小時內波動了 -0,15%，過去7 天內波動了 +49,88%。過去一天，總交易量達到 NT$ 34.80K。

Splendor（SPLD）市場資訊

排名 No.4115 市值 NT$ 0,00NT$ 0,00 NT$ 0,00 成交量（24H） NT$ 34.80KNT$ 34.80K NT$ 34.80K 完全稀釋市值 NT$ 5,25BNT$ 5,25B NT$ 5,25B 流通量 0,00 0,00 0,00 最大供應量 26 000 000 000 26 000 000 000 26 000 000 000 總供應量 26 000 000 000 26 000 000 000 26 000 000 000 流通率 0,00% 所屬公鏈 SPLENDOR

Splendor 的目前市值為 NT$ 0,00, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 34.80K。SPLD 的流通量為 0.00，總供應量是 26000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 5,25B。